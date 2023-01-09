Son dakika | Milli Muharip Uçak ne zaman uçacak? Temel Kotil tarih verdi
Son dakika haberi...Milli Muharip Uçak beklenenden önce tamamlandı. Uçuşun 2025'te planlandığını ama önce çekildiğini duyran Türk Havacılık Uzay Sanayii Genel Müdürü Temel Kotil, 'Milli Muharip Uçak 2023'ün sonlarında uçacak' dedi.
TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, Milli Muharip Uçağı ile ilgili merak edilen detayları paylaştı. TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, '2023'ün sonunda uçar.' dedi.
TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
Gerçekten çok güzel gitti işlerimiz. Uçuşu 2025'e planlanmıştı. 2023 sonunda uçacak. Yapıldı, uçacak. Bütün sistemlerini install ediyoruz. Hiçbir kaçak yok. İlk kez yapıyoruz ve tam tutturuyoruz. TUSAŞ herkesle çalışarak geldi. Mühendis değil, teknisyenlerimiz de. Teknisyen arkadaşlar harika yapıyorlar. Havacılıkta yaptığınız işi doğru yapmanız gerekiyor.
Yıllar boyu kaportacılık yaptık. Uçak kaportacılığı yaptık. Milli muharibin hızlanması, teknisyen arkadaşların sürpriz yapmasından kaynaklanıyor. Önce konsept olarak başladı. TUSAŞ, SSB ile imzaladı. 5 yıl önce başladı, 5 yılda buraya kadar geldi. Rüzgar tünelleri, malzeme testleri... Son bir yılın bu kadar başarılı geçeceğini bilmiyordum, tebrik ederim.
2000 mühendis, 1000 teknisyen çalışıyor. Motor takıyorsunuz, yakıt tanklarını kontrol ediyoruz. Hidrolikler kontrol ediliyor. Yakıt alacağız depolara ve motorları çalıştıracağız. İşleri çok güzel yaptığımızı gördük.
Milli Muharip 5. nesil savaş uçağı. Radarlar bunu göremiyor. Bugünkü radarlar bunu göremiyor, yarınki Teknoloji gelişir görür. Elimiz boş durmaz ki, geliştiririz. Yüzlerce km'den hava ve yer hedeflerine kitlenerek onları imha edebilyior. İt dalaşı diyoruz ya Yunan uçaklarıyla Türk uçakları it dalaşı yaptı diyoruz ya bu onu yapmıyor. Çok uzaktan hava ve yer hedeflerini fark edip füzelerini oraya kitliyor, üzerine radyo dalgaları gönderip füzeleri gönderiyor. 2 tane F16 motoru var üstünde. 2 F16 deniyor, 5-6 ton rahatlıkla kullanıyor.
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