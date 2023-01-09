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Ortağı İYİ Parti'yi üzecek! HDP'den 'Akşener ve Yavaş'ı desteklemeyiz' açıklaması

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Giriş Tarihi: 09.01.2023 Güncelleme Tarihi: 09.01.2023
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Ortağı İYİ Parti’yi üzecek! HDP’den ’Akşener ve Yavaş’ı desteklemeyiz’ açıklaması

Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkan İYİ Parti kanadı, adaylık için Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun adını öne çıkarmış, bu talepleri de CHP Genel Merkezi'nden veto yemişti. Kılıçdaroğlu'na karşı çıkan Meral Akşener'in kendisinin aday olabileceği iddia edilirken, 6'lı masanın gizli ortağından dikkat çeken bir açıklama geldi. HDP'li Garo Paylan, katıldığı canlı yayında, "Meral Akşener veya Mansur Yavaş ismini asla destekleme şansımız yok." ifadelerini kullandı. Oysa ki Akşener masanın gizli ortağı HDP'yi memnun etmek adına kendisinden hiç beklenmeyecek çıkışlarda bulunmuştu.

Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin dışarıdan destek verdiği, muhalefet partilerinin bir araya gelerek oluşturduğu 6'lı masa, kurulduğu günden bugüne aday konusunda net bir ismi ortaya koyamadı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık talebi, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den veto yedi. Adaylık üzerinden birbirine düşen iki lider, son olarak 'Saraçhane şovu ve Ekrem İmamoğlu'nun adaylığı' üzerinden birbirine girdi.

AKŞENER-KILIÇDAROĞLU KAVGASI

Kılıçdaroğlu, Akşener'e "İç işlerimize karışma" diyerek gözdağı verdi, Akşener ise CHP liderine, "Kimse benimle böyle konuşamaz, fena çarparım" ifadeleriyle yanıt verdi.

Kılıçdaroğlu'nun "Aday 6'lı masadan çıkmalı" sözlerine Temel Karamollaoğlu ve Gültekin Uysal destek verirken, Akşener ise sesiz kaldı. Yaşananlar neticesinde çoklu aday formulü masaya getirilirken, bazı kesimler Akşener'in Kılıçdaroğlu'na karşı aday olabileceğini öne sürdü.

CHP yandaşı gazeteci İsmail Saymaz, "Altılı Masa, Kemal Kılıçdaroğlu'nda uzlaşmazsa, Meral Akşener kendini gündeme getirecek." iddiasında bulundu.

HDP'DEN AKŞENER'E: "ASLA DESTEKLEMEYİZ"

Tüm bu yaşananların ışığında HDP'den Akşener'e karşı flaş bir açıklama geldi.

HDP vekili Garo Paylan, CHP yandaşı gazeteci Nevşin Mengü'nün "Meral Akşener konusunda uzlaşabilir misiniz?" sorusuna, "O konuda tutumumuz net, bunu açıkladı MYK'mız Akşener veya Yavaş ismine asla destekleme şansımız yok, açıkladık zaten." yanıtını verdi.

ORTAKLARIN KAVGASININ DÜNÜ BUGÜNÜ! BULDAN: "AKŞENER'E ÇOK SICAK BAKMIYORUM"

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan da, Akşener'in Cumhurbaşkanlığı adaylığına sıcak bakmadığını açıklamıştı. Buldan, "Türkiye'yi yönetecek olan kadının daha demokrat, daha bağımsız, daha özgürlükçü ve gerçekten daha bir kadın olması gerekiyor. Ben Akşener'in siyasetine karışacak bir insan değilim, herkes kendi siyasetini yapar. Ancak durduğu çizginin ve yönetim anlayışının Cumhurbaşkanlığına çok uygun olmadığını düşünüyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Son olarak Buldan, Akşener'i Kürt düşmanı olmakla suçladığı konuşmasında neredeyse ağzına ne geldiyse söylemişti.

ŞİRİN GÖZÜKME ÇABALARI

Oysa ki Akşener masanın gizli ortağı HDP'yi memnun etmek adına kendisinden hiç beklenmeyecek çıkışlarda bulunmuştu. Akşener, cezaevinde cezasını çeken eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile kahvaltı yapabileceğini söylemişti.

Dışarıda olsa eşi Başak Demirtaş ile birlikte Meral Akşener'e kahvaltıya gidebileceğini söyleyen Demirtaş 'Kapısını çalar, kahvaltıya geldik derdim' ifadesini kullandı. Akşener, eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın sözlerine yanıt vermişti.

HDP’den ’Akşener’i desteklemeyiz’ açıklaması HDP'DEN 'AKŞENER'İ DESTEKLEMEYİZ' AÇIKLAMASI

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