Ortağı İYİ Parti’yi üzecek! HDP’den ’Akşener ve Yavaş’ı desteklemeyiz’ açıklaması

ORTAKLARIN KAVGASININ DÜNÜ BUGÜNÜ! BULDAN: "AKŞENER'E ÇOK SICAK BAKMIYORUM"

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan da, Akşener'in Cumhurbaşkanlığı adaylığına sıcak bakmadığını açıklamıştı. Buldan, "Türkiye'yi yönetecek olan kadının daha demokrat, daha bağımsız, daha özgürlükçü ve gerçekten daha bir kadın olması gerekiyor. Ben Akşener'in siyasetine karışacak bir insan değilim, herkes kendi siyasetini yapar. Ancak durduğu çizginin ve yönetim anlayışının Cumhurbaşkanlığına çok uygun olmadığını düşünüyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Son olarak Buldan, Akşener'i Kürt düşmanı olmakla suçladığı konuşmasında neredeyse ağzına ne geldiyse söylemişti.