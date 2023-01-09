Çin Merkez Televizyonu'nda Milli Muharip Uçak TF-X analizi! Türkiye'nin bağımsız araştırma ve geliştirmesidir

İngiltere ve ABD basınlarında gündemden düşmeyen Türkiye'nin Milli Muharip Uçak'ı bu kez de Çin'de analiz edildi. Çin Merkez Televizyonu'nda TUSAŞ Milli Muharip Uçak TF-X için "Türkiye'nin bağımsız bir araştırma ve geliştirmesidir" denildi. Yapılan derin analizde Türkiye'nin savunma sanayiindeki adımlarıyla ilgili ayrıntılar da paylaşıldı.