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Çin Merkez Televizyonu'nda Milli Muharip Uçak TF-X analizi! Türkiye'nin bağımsız araştırma ve geliştirmesidir

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Giriş: 09.01.2023 18:23
İngiltere ve ABD basınlarında gündemden düşmeyen Türkiye'nin Milli Muharip Uçak'ı bu kez de Çin'de analiz edildi. Çin Merkez Televizyonu'nda TUSAŞ Milli Muharip Uçak TF-X için "Türkiye'nin bağımsız bir araştırma ve geliştirmesidir" denildi. Yapılan derin analizde Türkiye'nin savunma sanayiindeki adımlarıyla ilgili ayrıntılar da paylaşıldı.
Çin Televizyonu’nda Milli Muharip Uçak TF-X analizi
Çin Televizyonu'nda Milli Muharip Uçak TF-X analizi
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