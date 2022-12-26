Milli Muharip Uçak’ın ayakları yere değdi! Türkiye’nin askeri havacılık alanındaki en ileri teknolojisi

8 Aralık 2022 tarihinde TUSAŞ CEO'su Prof. Dr. Temel Kotil tarafından yapılan açıklamada, "Teslimatını 2028'de yapacağız. 2028'den sonra ayda iki tane Milli Muharip Uçak üreteceğiz, yılda 24 tane yapıyor. İhtiyaç olursa bu katlanarak artabilir. Milli Muharip Uçağın iniş takımları geldi, bu ayın 20'si itibariyle iniş takımları üzerine olacak ve motorları takılacak." ifadelerinde bulunmuştu.