CHP'li Özgür Özel 'teröre yardımdan' tutuklanan HDP'li Selçuk Mızraklı'ya arka çıktı: İçim yanıyor
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, PKK'lı teröristi ameliyat ettiği ortaya çıkan ve 2019 yılında tutuklanarak cezaevine gönderilen HDP'li eski Diyarbakır Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı'ya arka çıktı. Özel, katıldığı canlı yayında, "Ya gerçekten içim acıyor benim. Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı iki sıra yanımızda oturuyordu Selçuk Mızraklı. Çok iyi bir doktor. Milletvekiliydi." ifadelerini kullandı.
Eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı'nın PKK'lı bir teröristi ameliyat ettiği ortaya çıkmış ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün hapisle cezalandırılmıştı.
31 Mart yerel seçimlerinde HDP'den Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen ve 19 Ağustos'ta İçişleri Bakanlığınca görevden alınan eski Adnan Selçuk Mızraklı, hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında 21 Ekim 2019'da gözaltına alınmıştı.
CHP TERÖRİST AMELİYAT EDEN HDP'Lİ MIZRAKLI'YA ARKA ÇIKTI
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, katıldığı canlı yayında, terörist ameliyat eden Mızraklı'ya arka çıktı.
"İÇİM YANIYOR"
İttifak ortakları HDP'den oy alabilecek bir aday çıkarıp çıkarmayacakları sorusuna yanıt veren Özgür Özel, "Ya gerçekten içim acıyor benim. Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı iki sıra yanımızda oturuyordu Selçuk Mızraklı. Çok iyi bir doktor. Milletvekiliydi. Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı adayı gösterdiler. 10 Diyarbakırlıdan neredeyse 7'si oy verdi Selçuk Mızraklı'ya. O gün soruşturma açtılar. On gün içinde de yerine kayyum atandı. Şimdi Edirne Cezaevi'nde. Demirtaş'ın koğuş arkadaşı. Şimdi benim içimin almadığı kabullenemediği mesele bu." ifadelerini kullandı.
Özel, belirleyecekleri adayın HDP seçmeninden oy alabilecek birisi olacağını da öne sürdü.
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