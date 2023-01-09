CHP’li Özgür Özel ’teröre yardımdan’ tutuklanan HDP’li Selçuk Mızraklı’ya arka çıktı: İçim yanıyor

"İÇİM YANIYOR"

İttifak ortakları HDP'den oy alabilecek bir aday çıkarıp çıkarmayacakları sorusuna yanıt veren Özgür Özel, "Ya gerçekten içim acıyor benim. Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı iki sıra yanımızda oturuyordu Selçuk Mızraklı. Çok iyi bir doktor. Milletvekiliydi. Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı adayı gösterdiler. 10 Diyarbakırlıdan neredeyse 7'si oy verdi Selçuk Mızraklı'ya. O gün soruşturma açtılar. On gün içinde de yerine kayyum atandı. Şimdi Edirne Cezaevi'nde. Demirtaş'ın koğuş arkadaşı. Şimdi benim içimin almadığı kabullenemediği mesele bu." ifadelerini kullandı.

Özel, belirleyecekleri adayın HDP seçmeninden oy alabilecek birisi olacağını da öne sürdü.