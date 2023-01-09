09 Ocak 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri BM Güvenlik Konseyi süreyi uzattı: Türkiye üzerinden kuzeybatı Suriye'ye sınır ötesi yardım sevkiyatı

BM Güvenlik Konseyi süreyi uzattı: Türkiye üzerinden kuzeybatı Suriye'ye sınır ötesi yardım sevkiyatı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.01.2023 Güncelleme Tarihi: 09.01.2023
ABONE OL
BM Güvenlik Konseyi süreyi uzattı: Türkiye üzerinden kuzeybatı Suriye’ye sınır ötesi yardım sevkiyatı

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, Türkiye üzerinden Suriye’nin kuzeyine yapılan yardımların devam etmesini sağlayan tasarının temmuz ayına kadar uzatılmasını oybirliğiyle kabul etti. İşte detaylar...

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA