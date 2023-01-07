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CHP'li Aytuğ Atıcı: HDP CHP'nin içinden çıkmış bir partidir

GÜNDEM ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 07.01.2023 Güncelleme Tarihi: 07.01.2023
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CHP’li Aytuğ Atıcı: HDP CHP’nin içinden çıkmış bir partidir

CHP Parti İçi Eğitim Sorumlusu Aytuğ Atıcı, katıldığı canlı yayında, ittifak ortakları HDP'nin kendi partilerinin içinden çıktığını söyledi. HDP seçmeninin AK Parti'ye yakın olmadığını, CHP'ye yakın olduğunu dile getiren Atıcı, "Eğer biz CHP olarak Kürt sorununu yeterince algılayabilseydik bugün HDP diye bir partinin varlığına gerek kalmazdı. HDP seçmenin SHP döneminde CHP’den umudu kalmamıştı. Ve kendi partilerini kurdular." diye konuştu.

Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin 'gizliden' destek verdiği 6'lı masada, adaylık tartışmaları üzerinden derin bir kaos yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde 10'uncu kez toplanan fakat yine kamuoyuna bir aday ismi sunamayan muhalefet, 11'inci toplantıda adaylık görüşmelerine başlanacağını duyurmuştu.

HDP'DEN ORTAKLARINA REST: "KENDİ ADAYIMIZI ÇIKARIYORUZ"

Yaşananlar kamuoyunu bir hayli meşgul ederken, HDP kanadından dikkat çeken bir açıklama geldi.

HDP Eş Başkanı Pervin Buldan, hiçbir ittifakın yanında yer almayacaklarını söyleyerek, "HDP, kendi adayını çıkaracak" diye konuştu.

CHP'DEN İTİRAF NİTELİĞİNDE AÇIKLAMA

Söz konusu açıklamaya ilişkin katıldığı canlı yayında değerlendirmelerde bulunan CHP Parti İçi Eğitim Sorumlusu Aytuğ Atıcı, itiraf niteliğinde açıklamalarda bulundu.

CHP'Lİ AYTUĞ ATICI: HDP CHP'NİN İÇİNDEN ÇIKMIŞ BİR PARTİDİR

"HDP seçmeni AK Parti'ye yakın değildir çünkü CHP'nin içinden çıkmış bir partidir. Eğer biz CHP olarak Kürt sorununu yeterince algılayabilseydik bugün HDP diye bir partinin varlığına gerek kalmazdı." diyen Atıcı HDP'nin CHP'nin içerisinden çıkan bir parti olduğunu öne sürdü.

Atıcı konuya ilişkin açıklamasında şunları söyledi:

"Şimdi bunu gördüğümüz için bunu nasıl telafi ederiz peşine düştük ve başarıyoruz. HDP seçmenin SHP döneminde CHP'den umudu kalmamıştı. Ve kendi partilerini kurdular."

HDP 6’lı masadan kalktı: Kendi adayımızla gireceğiz...
CHP’li Atıcı: HDP CHP’nin içinden çıkmış bir partidir CHP'Lİ ATICI: HDP CHP'NİN İÇİNDEN ÇIKMIŞ BİR PARTİDİR

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