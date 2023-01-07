CHP'li Aytuğ Atıcı: HDP CHP'nin içinden çıkmış bir partidir
CHP Parti İçi Eğitim Sorumlusu Aytuğ Atıcı, katıldığı canlı yayında, ittifak ortakları HDP'nin kendi partilerinin içinden çıktığını söyledi. HDP seçmeninin AK Parti'ye yakın olmadığını, CHP'ye yakın olduğunu dile getiren Atıcı, "Eğer biz CHP olarak Kürt sorununu yeterince algılayabilseydik bugün HDP diye bir partinin varlığına gerek kalmazdı. HDP seçmenin SHP döneminde CHP’den umudu kalmamıştı. Ve kendi partilerini kurdular." diye konuştu.
Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin 'gizliden' destek verdiği 6'lı masada, adaylık tartışmaları üzerinden derin bir kaos yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde 10'uncu kez toplanan fakat yine kamuoyuna bir aday ismi sunamayan muhalefet, 11'inci toplantıda adaylık görüşmelerine başlanacağını duyurmuştu.
HDP'DEN ORTAKLARINA REST: "KENDİ ADAYIMIZI ÇIKARIYORUZ"
Yaşananlar kamuoyunu bir hayli meşgul ederken, HDP kanadından dikkat çeken bir açıklama geldi.
HDP Eş Başkanı Pervin Buldan, hiçbir ittifakın yanında yer almayacaklarını söyleyerek, "HDP, kendi adayını çıkaracak" diye konuştu.
CHP'DEN İTİRAF NİTELİĞİNDE AÇIKLAMA
Söz konusu açıklamaya ilişkin katıldığı canlı yayında değerlendirmelerde bulunan CHP Parti İçi Eğitim Sorumlusu Aytuğ Atıcı, itiraf niteliğinde açıklamalarda bulundu.
CHP'Lİ AYTUĞ ATICI: HDP CHP'NİN İÇİNDEN ÇIKMIŞ BİR PARTİDİR
"HDP seçmeni AK Parti'ye yakın değildir çünkü CHP'nin içinden çıkmış bir partidir. Eğer biz CHP olarak Kürt sorununu yeterince algılayabilseydik bugün HDP diye bir partinin varlığına gerek kalmazdı." diyen Atıcı HDP'nin CHP'nin içerisinden çıkan bir parti olduğunu öne sürdü.
Atıcı konuya ilişkin açıklamasında şunları söyledi:
"Şimdi bunu gördüğümüz için bunu nasıl telafi ederiz peşine düştük ve başarıyoruz. HDP seçmenin SHP döneminde CHP'den umudu kalmamıştı. Ve kendi partilerini kurdular."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İller Bankası personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı? 2023 İLBANK personel alımı sözlü sınav ne zaman yapılacak?
- MTV taksit ödeme son gün ne zaman? 2023 1. taksit Motorlu Taşıtlar Vergisi kaç TL? Hangi araç ne kadar ödeyecek?
- SON DAKİKA: Van Özalp'ta deprem! 7 Ocak Van depremi şiddeti ve merkez üssü... Kandilli Rasathanesi son depremler
- Bedelli askerlik yerleri için tarih BELLİ OLDU! 2023 bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Sevk tarihleri...
- Kısmetse Olur yayından kalktı mı? RTÜK kararı SON DAKİKA! Skandallarıyla gündemden düşmeyen Kısmetse Olur yayından kalkıyor mu?
- Green Card başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? TAKVİM NETLEŞTİ! 2023 Green Card çekilişi hangi tarihte yapılacak?
- Zamlı emekli maaşı yattı mı? 2023 Ocak SSK ve BAĞ-KUR emekli maaşı ne zaman, ayın kaçında yatacak? İşte ödeme takvimi
- MEB son açıklamalar: 100 bin öğretmen atama duyurusu yayınlandı mı? 2023 öğretmen ataması ne zaman yapılacak?
- Okullar 4 gün mü olacak? Türkiye'de 4 gün okul 3 gün tatil mi geliyor? MEB açıklaması var mı? İlkokul, ortaokul, lise...
- Bolu'da deprem son dakika! 7 Ocak Bolu depremi şiddeti ve merkez üssü! SON DEPREMLER!
- ATA AÖF sınav sonuçları için dikkat çeken tarih! 2022-2023 ATA AÖF final sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Aile sosyal yardım paraları ne zaman yatacak? 2023 Ocak Aile Destek Programı ödemeleri zam geldi mi? SON DURUM!