CHP’li Aytuğ Atıcı: HDP CHP’nin içinden çıkmış bir partidir

CHP'Lİ AYTUĞ ATICI: HDP CHP'NİN İÇİNDEN ÇIKMIŞ BİR PARTİDİR

"HDP seçmeni AK Parti'ye yakın değildir çünkü CHP'nin içinden çıkmış bir partidir. Eğer biz CHP olarak Kürt sorununu yeterince algılayabilseydik bugün HDP diye bir partinin varlığına gerek kalmazdı." diyen Atıcı HDP'nin CHP'nin içerisinden çıkan bir parti olduğunu öne sürdü.