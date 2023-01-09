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CHP'li Özgür Özel 'teröre yardımdan' tutuklanan HDP'li Selçuk Mızraklı'ya arka çıktı: İçim yanıyor

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Giriş: 09.01.2023 19:05
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, PKK'lı teröristi ameliyat ettiği ortaya çıkan ve 2019 yılında tutuklanarak cezaevine gönderilen HDP'li eski Diyarbakır Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı'ya arka çıktı. Özel, katıldığı canlı yayında, "Ya gerçekten içim acıyor benim. Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı iki sıra yanımızda oturuyordu Selçuk Mızraklı. Çok iyi bir doktor. Milletvekiliydi." ifadelerini kullandı.
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