09 Ocak 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri HDP'nin kapatılma davasına ilişkin yeni gelişme! Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin yarın sözlü açıklama yapacak

HDP'nin kapatılma davasına ilişkin yeni gelişme! Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin yarın sözlü açıklama yapacak

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.01.2023
ABONE OL
HDP’nin kapatılma davasına ilişkin yeni gelişme! Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin yarın sözlü açıklama yapacak

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Halkların Demokratik Partisinin (HDP) kapatılması istemiyle açtığı davada, Anayasa Mahkemesi heyetine yarın sözlü açıklama yapacak.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA