Memleket Partisi'nden CHP'ye manidar kargo: İşgal altındaki evimizi geri alacağız
Terör örgütü PKK ve teröristbaşı Abdullah Öcalan'a verdiği destekle tanınan, geçtiğimiz günlerde de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından hukuk ve siyasi işler başdanışmanı olarak atanan Nuşirevan Elçi, özerklik planından bahsetmişti. Elçi'nin CHP Genel Merkezi'nde verdiği röportaj sırasında Türk bayraklarını kaldırdığı ortaya çıkmıştı. Memleket Partisi üyeleri, yaşananlar sonrasında bugün CHP Genel Merkezi'ne Türk bayrağı ve "Geleceğimizi de işgal altındaki evimizi de geri alacağız." yazılı bir mektup yolladı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı Nuşirevan Elçi, CHP Genel Merkezi'nde Erbil merkezli Rudaw'a röportaj vermişti.
Katıldığı röportajda, CHP'nin 'özerklik' planından bahseden ve 'Kuzey Kürdistan' ifadelerini kullanan Elçi'nin skandal sözleri gündemi bir hayli meşgul etmişti.
TÜRK BAYRAKLARINI KALDIRDILAR
Elçi'nin söz konusu röportajı gerçekleştirirken CHP Genel Merkezi'nde bulunan Türk bayraklarını kaldırttığı ortaya çıkmıştı.
MUHARREM İNCE'DEN KILIÇDAROĞLU'NA SALVOLAR: "UTANMIYOR MUSUNUZ?"
Geçtiğimiz yıllarda CHP'den ayrılarak Memleket Partisi'ni kuran Muharrem İnce, yaşananlara sert şekilde tepki gösterdi.
İnce tepkisini, "Bayrak kaldıran danışmanlar var. Utanmıyor musunuz lan siz? Türk Bayrağı'nı kaldıranları kendinize danışman yapıyorsunuz. İyi ki de gitmişim CHP'den. Sizle mi beraber olacağım?" ifadeleriyle dile getirdi.
MEMLEKET PARTİSİNDEN CHP'YE KARGO: TÜRK BAYRAĞI İLE NOT YOLLADILAR
Memleket Partisi üyeleri, yaşananlar sonrasında bugün CHP Genel Merkezi'ne Türk bayrağı ve "Geleceğimizi de işgal altındaki evimizi de geri alacağız." yazılı bir mektup yolladı.
"İŞGAL ALTINDAKİ EVİMİZİ GERİ ALACAĞIZ"
Yollanan mektupta şu ifadeler yer aldı:
"Ulu Önder Atatürk'ün, cumhuriyeti emanet etmiş olduğu gençler olarak bu metni yazarken derin bir üzüntü içerisindeyiz.
Geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı Nuşirevan Elçi'nin, CHP Genel Merkezi'nde Kuzey Irak merkezli Rudaw TV'ye verdiği röportaj esnasında normalde orada bulunan şanlı Türk Bayrakları kaldırılmıştır. Üstüne üstlük bu danışman şu sözleri sarf etmiştir:
"CHP, 1920'lerin CHP'si olsaydı ben katılmazdım. Yerel yönetimlerin güçlendirilmesi diyoruz. Artık adı özerklik ya da başka türlü de konulabilir."
Aziz milletimiz,
Atatürk'ün ilkeleri doğrultusunda yürümeye ant içmiş Memleket Partili gençler olarak, Kuvayı Milliye'nin partisinde yaşanan bu rezilliğe şiddetle karşı çıkıyoruz. Bu rezilliğe sebep olan insanlara, Memleket Partisi'nin burada olduğunu hatırlatıyor er geç bunun hesabını verecekleri gerçeğini haykırıyoruz.
Geleceğimizi de, işgal altındaki evimizi de geri alacağız!
CHP Genel Merkezi'ne Türk Bayrağı gönderiyoruz. Anayasadan Türk'lük kavramını çıkarmayı amaçlayan ittifak ortakları rahatsız olmazsa, belki kaldırdılan şanlı bayraklarımızın yerlerine asabilirler.
Saygılarımızla, Memleket Partisi Ankara Gençliği"
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