Memleket Partisi’nden CHP’ye manidar kargo: İşgal altındaki evimizi geri alacağız

"İŞGAL ALTINDAKİ EVİMİZİ GERİ ALACAĞIZ"

Yollanan mektupta şu ifadeler yer aldı:

"Ulu Önder Atatürk'ün, cumhuriyeti emanet etmiş olduğu gençler olarak bu metni yazarken derin bir üzüntü içerisindeyiz.

Geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı Nuşirevan Elçi'nin, CHP Genel Merkezi'nde Kuzey Irak merkezli Rudaw TV'ye verdiği röportaj esnasında normalde orada bulunan şanlı Türk Bayrakları kaldırılmıştır. Üstüne üstlük bu danışman şu sözleri sarf etmiştir:

"CHP, 1920'lerin CHP'si olsaydı ben katılmazdım. Yerel yönetimlerin güçlendirilmesi diyoruz. Artık adı özerklik ya da başka türlü de konulabilir."

Aziz milletimiz,

Atatürk'ün ilkeleri doğrultusunda yürümeye ant içmiş Memleket Partili gençler olarak, Kuvayı Milliye'nin partisinde yaşanan bu rezilliğe şiddetle karşı çıkıyoruz. Bu rezilliğe sebep olan insanlara, Memleket Partisi'nin burada olduğunu hatırlatıyor er geç bunun hesabını verecekleri gerçeğini haykırıyoruz.

Geleceğimizi de, işgal altındaki evimizi de geri alacağız!

CHP Genel Merkezi'ne Türk Bayrağı gönderiyoruz. Anayasadan Türk'lük kavramını çıkarmayı amaçlayan ittifak ortakları rahatsız olmazsa, belki kaldırdılan şanlı bayraklarımızın yerlerine asabilirler.

Saygılarımızla, Memleket Partisi Ankara Gençliği"