10 Ocak 2023, Salı
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CHP yandaşı İsmail Saymaz'dan 6'lı masanın 'kukla cumhurbaşkanı' vaadine tepki: Anayasaya aykırı
Aday tartışmaları üzerinden birbirine düşen 6+1'li masa, 2023 seçimlerinde işaret edecekleri ismin 'bir kukla cumhurbaşkanı' olacağını itiraf etti. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, katıldığı canlı yayında, gösterecekleri adayı, 6'lı masa liderlerinden onay almadan karar alamayacağını söyledi. CHP yandaşı İsmail Saymaz 6'lı masanın 'kukla cumhurbaşkanı' vaadine tepki gösterdi. Söz konusu açıklamanın demokratik değerlere de Anayasa'ya da aykırı olduğunu vurgulayarak, "Basit bir imza ya da evrakla bunlar yapılamaz, bu Türkiye’yi Anayasa krizine sokar." diye konuştu.