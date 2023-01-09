Millet İttifakı'nda küresel güçlerin planı ortaya çıktı! Mahmut Övür A Haber'de açıkladı! HDP ve İYİ Parti üzerinden hazırlanan oyunda İmamoğlu detayı...
2023 seçimlerine artık kısa bir süre kalırken Millet İttifakı'nda adaylık krizi daha da derinleşiyor. HDP'li Pervin Buldan'dan gelen "Kendi adayımızı çıkartacağız" çıkışı ittifakta bulanık olan suyu daha da bulanıklaştırırken Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür HDP ve İYİ Parti'nin esas amacını A Haber'de açıkladı. Övür ayrıca küresel güçlerin istediği ismi de açıklarken İmamoğlu üzerinden hazırlanan oyunu da yorumladı. İşte detaylar...
Millet İttifakı'nda adaylık krizinde yaşanan kriz her geçen gün biraz daha derinleşirken masanın altındaki yedinci ortak HDP'den de yeni açıklamalar gelmeye devam ediyor.
"KENDİ ADAYIMIZI AÇIKLAYACAĞIZ"
HDP'li Pervin Buldan yaptığı açıklamada "Kendi adayımızı açıklayacağız" ifadelerini kullanırken bu açıklama sonrası HDP'nin bazı yöneticilerinden geri vites geldi.
"MÜZAKEREYE VARIZ" GERİ VİTESİ
HDP'li Mithat Sancar ve Saruhan Oluç yaptıklarını açıklamada "Müzakereye varız. Ortak aday olur" dese de Buldan'ın net açıklaması HDP'de kafaların karışık olduğunu ortaya koydu.
HDP içinde bu tartışmalar yaşanırken Sabah Gazetesi Mahmut Övür Millet İttifakı içinde küresel güçlerin planlarını ve istedikleri adaya ilişkin son durumu A Haber ekranlarında yorumladı.
İşte Mahmut Övür'ün açıklamaları:
DURAN KALKAN YALVARIYOR
Kandil baronu Duran Kalkan adeta yalvarıyor. HDP'ye Millet İttifakı'ndan kopmama konusunda uyarıda bulunuyor. Çünkü Türkiye çözüm sürecinde halkın gönlünü kazandı.
KÜRESEL GÜÇLER KILIÇDAROĞLU'NU İSTEMİYOR
Pervin Buldan'ın "Seçimlere kendi adayımızla gideceğiz" söylemi Kandil'i rahatsız etti. Pervin Buldan "Bize biraz yüz verin adam yerine koyun" demek istiyor. Küresel güçlerin altılı masaya bakışı farklı. Küresel güçler Kemal Kılıçdaroğlu'nu istemiyor.
AMAÇLARI İMAMOĞLU'NU ADAY YAPTIRMAK
Kılıçdaroğlu onlara hizmet vermesine rağmen icazet vermediler. Ben en başından beri söylüyorum küresel güçler Ekrem İmamoğlu'nu istiyor. Pervin Buldan'ın bu sözleri de Akşener'in elini güçlendirmek içindi. HDP'nin bu hamlesi İmamoğlu'na alan açmak içindi. Kılıçdaroğlu masada yalnızlaştırılmaya çalışıyor.
HDP ŞİMDİYE KADAR NEDEN ADAY GÖSTEREMEDİ?
HDP şimdiye kadar neden aday göstermedi? Altılı masadan bir medet bekliyorlar. Bu sürecin nereye gideceğini bekliyorlar. Altılı masada Kılıçdaroğlu'nun adaylığının konuşulması ABD'yi rahatsız etti. Kılıçdaroğlu'nun bundan haberi var mı bilmiyorum.
İŞTE HDP VE İYİ PARTİ'NİN GİZLİ OYUNU
HDP ve İYİ Parti, Ekrem İmamoğlu'nu destekleyecek. İmamoğlu aday olacak herkes kendisi destek vermiş olacak. Yerel seçimlerdekini hayal ediyorlar. HDP'nin siyasi beklentisi yok çünkü terör örgütüyle birlikte.
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