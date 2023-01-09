Millet İttifakı’nda küresel güçlerin planı ortaya çıktı! Mahmut Övür A Haber’de açıkladı! HDP ve İYİ Parti üzerinden hazırlanan oyunda İmamoğlu detayı...

HDP ŞİMDİYE KADAR NEDEN ADAY GÖSTEREMEDİ?

HDP şimdiye kadar neden aday göstermedi? Altılı masadan bir medet bekliyorlar. Bu sürecin nereye gideceğini bekliyorlar. Altılı masada Kılıçdaroğlu'nun adaylığının konuşulması ABD'yi rahatsız etti. Kılıçdaroğlu'nun bundan haberi var mı bilmiyorum.