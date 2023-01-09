Akşener'den masaya ikinci 'şımarık' fırçası: Kavgalara 'seçim listesi' de eklendi
HDP'nin gizliden destek verdiği 6+1'li masada yaşanan kaoslara bir yenisi daha eklendi. Masanın son toplantısında, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi'nin 20'şer milletvekili kontenjanı konusunda ısrarcı olması İYİ Parti'de tepkiye neden oldu. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, iki partinin ısrarını "şımarıklık" olarak nitelendirdi. Akşener, geçtiğimiz aylarda da CHP'li siyasetçileri "şımarıklar" diyerek hedef almıştı.
Geride kalan on görüşmede adaylık konusunda somut bir adım atamayan hatta bu konuda büyük bir kavgaya tutuşan 6'lı masadaki kaosu alevlendirecek yeni bir gelişme yaşandı.
Bilindiği üzere CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bir de beni deneyin, geliyorum ey dünya" diyerek adaylığını açıkça ilan etmiş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise bu talebi, "Ekrem İmamoğlu ya da Mansur Yavaş olursa destekleriz" diyerek reddetmişti.
6'LI MASADA YENİ KAVGA: SEÇİM LİSTELERİ
Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin 'gizliden' destek verdiği masada bu kez de 'seçim listeleri' üzerinden kavga çıktı.
AKŞENER'DEN MASAYA İKİNCİ "ŞIMARIK" FIRÇASI
Artı Gerçek'in haberine göre; 6'lı masanın son toplantısında, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi'nin 20'şer milletvekili kontenjanı konusunda ısrarcı olması İYİ Parti'de tepkiye neden oldu.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, iki partinin ısrarını "şımarıklık" olarak nitelendirdi.
AKŞENER AYNI İFADELERİ GEÇMİŞTE CHP'LİLERE DE SÖYLEMİŞTİ
İYİ Parti lideri Meral Akşener, geçtiğimiz yılın ekim ayında, katıldığı bir televizyon programında CHP'li siyasetçileri hedef alarak, "CHP'yi destekleyen insanlara bir şımarıklık çöktü, sağcılar iktidarı kazandırsın ama tamamını CHP tanzim etsin. Masaya davet ettiniz geldik. Sağcıları istemiyorsanız etmeyin kardeşim. İlle de 'Aman biz de gelelim' demedik ki." diyerek rest çekmişti.
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