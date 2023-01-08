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Tele 1'in konuğu 6'lı masaya 'Amerikan projesi' dedi: Apar topar yayından alındı

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Giriş Tarihi: 08.01.2023 Güncelleme Tarihi: 08.01.2023
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Tele 1’in konuğu 6’lı masaya ’Amerikan projesi’ dedi: Apar topar yayından alındı

CHP tarafından fonlanan Tele 1'e konuk olan Yazar İsmail Nacar, 6'lı masanın bir 'Amerikan projesi' olduğunu dile getirdi. Nacar'ın bu sözleri sonrası stüdyo karıştı. Demokrat Parti vekili Cemal Enginyurt, Nacar'ı hedef aldı. Nacar'ın sesi kesilerek yayından alındı.

CHP tarafından fonlanan Tele 1'de geceye damga vuran bir kavga yaşandı. Canlı yayına konuk olan Araştırmacı / Yazar İsmail Nacar 6'lı masa ile ilgili oldukça çarpıcı sözler sarf etti.

TELE 1'DE "6'LI MASA AMERİKAN PROJESİ" SÖZLERİ

Pensilvanya'daki elebaşı Fetullah Gülen'in halifesi olarak konumlandırılan Mustafa Özcan'ın ve FETÖ çevresinin 6'lı masaya ilgi duyduğunu söyleyen Nacar, CHP, İYİ Parti, Demokrat, Saadet, Gelecek ve DEVA'nın bir araya gelip oturduğu masayı da 'Amerikan projesi' olarak tanımladı.

APAR TOPAR YAYINDAN ALDILAR

Bu sözler sonrası masa üyelerinden Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt ve İsmail Nacar birbirine girdi.

CHP Yandaşı TELE 1 de Millet İttifakı'na ve 6'lı masa bileşenlerine 'Amerikan Projesi' diyen Nacar'ın sesini kısarak apar topar yayından attı. O anlar saniye saniye kayıtlara geçti.

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