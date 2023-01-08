Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan talimat! Cumhur İttifakı seçim protokolünü hazırlıyor



Sabah Gazetesi'nden Zübeyde Yalçın'ın haberine göre Seçim Yasasına göre ittifak yapmak isteyen partiler seçim sürecinin başlangıç tarihinden itibaren en geç 7 gün içinde genel başkanların imzalarını taşıyan protokolü YSK'ya teslim etmek zorunda. Aday listelerinin teslim edilmesi için verilen süreden iki gün önceye kadar bu protokollerde değişiklik yapılabiliyor, bazı partiler ittifaka dahil olup bazıları çekilebiliyor.