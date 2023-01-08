Togg için ön sipariş ne zaman? Togg ne zaman satışa başlayacak? Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank tarih verdi

"YAPTIĞIMIZ İŞTE ÖNCÜ OLDUĞUMUZUN BİR GÖSTERGESİ"

Fuarda bu yıl daha çok otomotiv firmasının yer aldığını aktaran Varank şunları aktardı:

"Geçen sene bu fuara 2 bin 400 firma katıldı ve mobilite alanında faaliyet gösteren firma sayısı çok azdı. Geçen sene Togg'dan yetkili arkadaşlarımız buraya geldiklerinde aslında dünyaya da bir örnek ortaya koydular. Geçen seneden çok daha fazla otomotiv firması şuan burada. Bu da yaptığımız işte öncü olduğumuzun bir göstergesi. Türkiye'nin Otomobili'ni 7'den 77'ye herkesin ilgiyle takip ettiği bir proje. Togg'un araçlarını yollarda görmememize rağmen Türkiye'nin en bilinen markalarından bir tanesi Togg. Bu da aslında yaptığımız işin ne kadar önemli olduğunu, Türkiye'de nasıl bir heyecan oluştuğunun da en güzel göstergesi."