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Mansur Yavaş'tan Meral Akşener'e soğuk duş: Yüzünü çevirip gitti! Savcı Sayan Ankara'da yaşananları A Haber'de anlattı

GÜNDEM ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 07.01.2023 Güncelleme Tarihi: 07.01.2023
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Mansur Yavaş’tan Meral Akşener’e soğuk duş: Yüzünü çevirip gitti! Savcı Sayan Ankara’da yaşananları A Haber’de anlattı

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, A Haber canlı yayınında, 6'lı masadaki adaylık tartışmalarını alevlendirecek bir kulis bilgisini paylaştı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkan Meral Akşener'in geçtiğimiz günlerde Mansur Yavaş ile Ankara'da görüştüğünü dile getiren Sayan, "Yavaş’a ilk sorduğu soru; 'Sizi cumhurbaşkanı adayı yapmak istiyorum olur musunuz?' olmuş. Soru karşısında Yavaş yüzünü başka bir yöne çevirmiş ve başka bir tarafla konuşmuş, dönünce de soruya da cevap vermemiş" ifadelerini kullandı. Sayan, Akşener'in söz konusu eyleminin arkasında yatanları da anlattı.

Önümüzdeki günlerde 11'inci kez bir araya gelecek olan, HDP'nin dışarıdan destek verdiği 6+1'li masa, adaylık tartışmaları üzerinden birbirine düştü.

Geride kalan on görüşmede adaylık konusunda somut bir adım atamayan hatta bu konuda büyük bir kavgaya tutuşan 6'lı masadaki kaosu alevlendirecek yeni bir gelişme yaşandı.

Bilindiği üzere CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bir de beni deneyin, geliyorum ey dünya" diyerek adaylığını açıkça ilan etmiş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise bu talebi, "Ekrem İmamoğlu ya da Mansur Yavaş olursa destekleriz" diyerek reddetmişti.

İki lider, Saraçhane'de yaşananlar sonrası birbirine düşmüş, "İç işlerimize karışmayın" ve "Fena çarparım" restleşmeleri bir hayli gündem olmuştu.

YENİ KRİZ: AKŞENER'DEN KILIÇDAROĞLU'NA ÜSTÜ KAPALI SALVOLAR

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Muğla İl Kongresi'nde yaptığı açıklamada, ittifak ortağı CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu isim vermeden hedef aldı.

Oldukça sert göndermelerde bulunan Akşener, "Birinci parti çıkacağız ben de Başbakan olacağım. Onunla bununla anlaşarak değil, onunla bununla kapı arkalarında ahbaplık ederek değil, ondan bundan bir şey isteyerek değil, kendimiz irademizle, çalışkanlığımızla, gücümüzle milletimizi ikna ederek birinci parti çıkacağız inşallah." ifadelerini kullandı.

Akşener'in, 'kapı arkalarında ahbaplık' ifadelerinin, üç farklı ülkeye icazet seferleri düzenleyen Kılıçdaroğlu'na yönelik olduğuna yorumlandı.

YAVAŞ'TAN AKŞENER'E SOĞUK DUŞ: YÜZÜNÜ ÇEVİRİP GİTTİ! SAVCI SAYAN ANKARA'DA YAŞANANLARI A HABER'DE ANLATTI

Söz konusu gelişme A Haber'de canlı yayınlanan Satır Arası programında ele alındı. Programın konuklarından Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, çok konuşulacak bir kulis bilgisini aktardı.

Akşener'in geçtiğimiz günlerde Ankara'nın Keçiören ilçesinde Yavaş ile görüştüğünü söyleyen Sayan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın tavrına ve İYİ Parti'nin planını anlattı.

"'YAHU KARDEŞİM ZAMANI MIDIR BUGÜN?' DEMİŞ"

"Net bir bilgidir. Meral Akşener bundan birkaç gün önce Keçiören'de Mansur Yavaş ile gizli bir görüşme yaptı." diyen Sayan, "Yavaş'a ilk sorduğu soru; 'Sizi cumhurbaşkanı adayı yapmak istiyorum olur musunuz?' olmuş. Abartısız birebir aktarıyorum. Soru karşısında Yavaş yüzünü başka bir yöne çeviriyor başka bir tarafla konuşuyor, dönünce de soruya da cevap vermiyor." diye konuştu.

Yavaş'ın yaşananlar sonrasında dışarı çıktığı ve kurmayları tarafından neden öyle bir davranışa girdiği tarafından soru sorulduğunu aktaran Sayan, "Yavaş, 'Yahu kardeşim zamanı mıdır, bugün o gün müdür?' demiş." dedi.

AKŞENER'İN PLANI NE?

Akşener'in bugün yaptığı açıklamalarda olduğu gibi muhalefetin 'birinci partisi' olmak istediğini söyleyen Sayan, "Kendi isteği dışında bir adayın aday olmasını kesinlikle istemiyor. Yavaş ve İmamoğlu dışında bir kişi aday olursa, CHP'nin ikinci parti olması demektir AK Parti'den sonra. Akşener kendisini hep ikinci parti yapmaya çalışıyor, kendisini hep yeni döneme hazırlıyor. Eğer ana muhalefet partisi olamazsa, Akşener'in partisi yerle bir olacak bir dahaki seçime ömrü yetmez." ifadelerini kullandı.

Yavaş’tan Akşener’e soğuk duş! Yüzünü çevirip gitti YAVAŞ'TAN AKŞENER'E SOĞUK DUŞ! YÜZÜNÜ ÇEVİRİP GİTTİ
Akşener’den Kılıçdaroğlu’na salvolar

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