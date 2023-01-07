Mansur Yavaş’tan Meral Akşener’e soğuk duş: Yüzünü çevirip gitti! Savcı Sayan Ankara’da yaşananları A Haber’de anlattı

"'YAHU KARDEŞİM ZAMANI MIDIR BUGÜN?' DEMİŞ"

"Net bir bilgidir. Meral Akşener bundan birkaç gün önce Keçiören'de Mansur Yavaş ile gizli bir görüşme yaptı." diyen Sayan, "Yavaş'a ilk sorduğu soru; 'Sizi cumhurbaşkanı adayı yapmak istiyorum olur musunuz?' olmuş. Abartısız birebir aktarıyorum. Soru karşısında Yavaş yüzünü başka bir yöne çeviriyor başka bir tarafla konuşuyor, dönünce de soruya da cevap vermiyor." diye konuştu.

Yavaş'ın yaşananlar sonrasında dışarı çıktığı ve kurmayları tarafından neden öyle bir davranışa girdiği tarafından soru sorulduğunu aktaran Sayan, "Yavaş, 'Yahu kardeşim zamanı mıdır, bugün o gün müdür?' demiş." dedi.