Akşener ile Kılıçdaroğlu otomatik kapılı metroya şaşırdı: Çok güzel Paris’tekiler gibi ha
CHP yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi, AK Parti döneminde temeli atılan ve büyük bir kısmı tamamlanan projeleri sahiplenmeyi sürdürüyor. Son olarak yüzde 70'i tamamlanarak teslim edilen Dudullu-Bostancı Metro Hattı'nın açılışını yapan İBB'nin törenine; Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener ve Ahmet Davutoğlu da katıldı. Tören sonrası metroya binen Akşener, Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu arasında geçen diyalog şaşkına çevirdi. İmamoğlu metronun otomatik kapılarının olduğunu söylerken Akşener de "Çok güzel Paris’tekiler gibi ha." ifadelerini kullandığı duyuldu. Diyalog, sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu.
CHP yönetimindeki İBB'nin Başkanı Ekrem İmamoğlu, göreve geldiği 2019'dan bu yana 2023 emelleri doğrultusunda, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile adaylık savaşına girişti.
İstanbul'a hizmet üretmek yerine kendi PR'ını yapan İmamoğlu, AK Parti döneminde temelleri atılan projeleri de sahiplenerek kendi projesiymiş gibi göstermeye çalıştı.
AKŞENER, DAVUTOĞLU VE KILIÇDAROĞLU AÇILIŞA KATILDI
İmamoğlu'nun AK Parti döneminde temeli atılan ve sahiplendiği projelerden sonuncusu Dudullu-Bostancı Metro Hattı oldu.
Yapımı tamamlanan Dudullu-Bostancı Metro Hattı'nın açılışı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katıldığı törenle gerçekleştirildi.
BAKAN KARAİSMAİLOĞLU DUYURDU: "BİZ 2019'DA YÜZDE 70'LE TESLİM ETMİŞTİK"
İBB'nin şov yaparak açtığı metronun AK Parti tarafından 2019 yılında yüzde 70'i tamamlanarak teslim edildiği öğrenildi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu şu ifadelerle gerçeği duyurdu:
"İstanbul genelinde bugün 270 kilometre hizmet veren metro yatırımlarının hepsi 2019 yılı öncesi yapıldı ve hizmete girdi. Bizim derdimiz hizmettir ama görüyoruz ki maalesef o bırakılan hizmetler olduğu gibi yerinde duruyor. Bugün Bostancı-Dudullu metro hattının açılışlarını yapacaklar. Biz 2019 yılında burayı yüzde 70'lik ilerleme oranıyla devretmiştik, aradan dört yıl geçti, şimdiye kadar çoktan bitirilmesi gereken bir hattı bugün bitiriyorlar. Ona da şükür diyoruz, darısı diğerlerinin başına ama devam eden yatırımlara baktığımızda, bu hızla giderse maalesef bunlar onlarca yıl sürecek."
AKŞENER İLE KILIÇDAROĞLU OTOMATİK KAPILI METROYA ŞAŞIRDI: "ÇOK GÜZEL PARİS'TEKİLER GİBİ HA"
Tören sonrası metroya binen Akşener, Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu arasında yaşanan diyalog şaşkına çevirdi.
AK Parti tarafında 2017'de hizmete alınan M5 Üsküdar-Ümraniye Metro Hattı gibi makinistsiz ve otomatik olarak çalışan yeni metro hattı İYİ Parti Genel Başkanı Akşener ile CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu tarafından ilginç bulundu.
Kılıçdaroğlu, aracın nasıl durduğunu anlayamayıp "Durma işi nasıl oluyor?" derken İmamoğlu ise durumu ileri noktaya taşıyarak "Otomatik kapı da var. Gelince açılıyor." dedi.
İstanbul'da yıllardır sürücüsüz hizmet veren metro varken Akşener bu aracı Paris'tekilere benzetti.
Akşener "Çok güzel Paris'tekiler gibi ha." ifadelerini kullandığı duyuldu.
İşte dalga konusu olan o ifadeler;
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: "Durma işi nasıl oluyor?"
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: "Bu sürücüsüz metro."
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: "Otomatik kapı da var. Gelince açılıyor."
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: "Çok güzel Paris'tekiler gibi ha."
KILIÇDAROĞLU'NUN GÖRÜNTÜLÜ GÖRÜŞMESİ AKILLARA GELDİ: MİLLET VİZYON GÖRSÜN
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ithal danışmanları 3 Aralık'taki programda geşlmeye bile tenezzül etmeden video konferans ile uzaktan 'vizyon' çizmeye çalışmıştı.
Tepkilere neden olan bu duruma Kılıçdaroğlu'ndan akla ziyan bir savunma gelmişti. CHP lideri "Bizim milletimiz teknolojiyi de görsün. Oturduğum yerden Amerika'yı izliyorum. Bilinçli bir tercihti" demişti.
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