Başkan Erdoğan Antalya'da Zülfiye Ceylan'ı ziyaret etti: Yerde karıncayla beraber olan, gönlü alçak Cumhurbaşkanım."

Antalya’nın Kumluca ilçesinde 2022 yılının aralık ayında yaşanan sel felaketinde 75 yaşındaki Zülfiye Ceylan’ın dükkanı zarar görmüştü. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Zülfiye nine ile telefonla görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletmişti. Başkan Erdoğan, bugün Antalya'daki toplu açılış töreninin ardından aralık ayında sel felaketi yaşanan Kumluca ilçesine gitti. Selin etkili olduğu bölgede incelemelerde bulunan Başkan Erdoğan, sel felaketinden etkilenen ve daha önce telefonda da görüştüğü Zülfiye Ceylan ile sohbet etti. Ziyaret sonrası gazetecilere açıklama yapan Ceylan, "Çok mutlu oldum, çok sevindim, mutluluğumu anlatamam. Böyle bir şey beklemiyordum. Allah razı olsun. Yerde karıncayla beraber olan, gönlü alçak Cumhurbaşkanım." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kumluca'da vatandaşa hitap ettikten sonra 12 Aralık 2022'de ilçede yaşanan selde zarar gören pide işletmecisi Zülfiye Ceylan'ı ziyaret etti.

Selin yaşandığı dönemde telefonla görüşen ve kendisini evine davet eden Ceylan, bugün Başkan Erdoğan'ı önce iş yerinde, sonra evinde ağırladı.





"GÖNLÜ ALÇAK CUMHURBAŞKANIM"

Ziyaret sonrası gazetecilere açıklama yapan Ceylan, "Çok mutlu oldum, çok sevindim, mutluluğumu anlatamam. Böyle bir şey beklemiyordum. Allah razı olsun. Yerde karıncayla beraber olan, gönlü alçak Cumhurbaşkanım." dedi.

"DERDİMİZE DERMAN OLDU"

Ziyarette sel döneminde yaşadıklarını anlattığını dile getiren Ceylan, Başkan Erdoğan'ın da dertlerine derman olduğunu, taleplerini dinlediğini belirtti.





"PİDE, SARMA, PORTAKAL, MANDALİNA, NAR İKRAM ETTİM"

Devletin kendilerine sağladığı imkanları Başkan Erdoğan'a aktardığını söyleyen Ceylan, "Cumhurbaşkanı'mı çok sevinçle ve mutlulukla uğurladım. Pide yedirdim, sarma, portakal, mandalina, nar ikram ettim. Memnun ayrıldı buradan. 'Uğurlar olsun' dedik, gitti." diye konuştu.

BAŞKAN ERDOĞAN FOTOĞRAFI VE TÜRK BAYRAĞI

Ceylan'ın, evinin balkonuna Başkan Erdoğan'ın fotoğrafı ile Türk bayrağı astığı görüldü.