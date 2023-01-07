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Başkan Erdoğan Antalya'da Zülfiye Ceylan'ı ziyaret etti: Yerde karıncayla beraber olan, gönlü alçak Cumhurbaşkanım."
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kumluca'da vatandaşa hitap ettikten sonra 12 Aralık 2022'de ilçede yaşanan selde zarar gören pide işletmecisi Zülfiye Ceylan'ı ziyaret etti.
Selin yaşandığı dönemde telefonla görüşen ve kendisini evine davet eden Ceylan, bugün Başkan Erdoğan'ı önce iş yerinde, sonra evinde ağırladı.
"GÖNLÜ ALÇAK CUMHURBAŞKANIM"
Ziyaret sonrası gazetecilere açıklama yapan Ceylan, "Çok mutlu oldum, çok sevindim, mutluluğumu anlatamam. Böyle bir şey beklemiyordum. Allah razı olsun. Yerde karıncayla beraber olan, gönlü alçak Cumhurbaşkanım." dedi.
"DERDİMİZE DERMAN OLDU"
Ziyarette sel döneminde yaşadıklarını anlattığını dile getiren Ceylan, Başkan Erdoğan'ın da dertlerine derman olduğunu, taleplerini dinlediğini belirtti.
"PİDE, SARMA, PORTAKAL, MANDALİNA, NAR İKRAM ETTİM"
Devletin kendilerine sağladığı imkanları Başkan Erdoğan'a aktardığını söyleyen Ceylan, "Cumhurbaşkanı'mı çok sevinçle ve mutlulukla uğurladım. Pide yedirdim, sarma, portakal, mandalina, nar ikram ettim. Memnun ayrıldı buradan. 'Uğurlar olsun' dedik, gitti." diye konuştu.
BAŞKAN ERDOĞAN FOTOĞRAFI VE TÜRK BAYRAĞI
Ceylan'ın, evinin balkonuna Başkan Erdoğan'ın fotoğrafı ile Türk bayrağı astığı görüldü.