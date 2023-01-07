Antalya’da toplu açılış töreni! Başkan Erdoğan yerinde inceleyecek! Devlet vatandaşının yarasını sarıp ayağa kaldırdı

HELİKOPTERLE MANAVGAT'A

Başkan Erdoğan daha sonra Manavgat ilçesinde 28 Temmuz 2021'de başlayıp, 10'uncu gününde söndürülen Türkiye Cumhuriyeti'nin 'en büyük orman yangını' olarak tarihe geçen büyük Manavgat yangınında zarar gören bölgelerde yapımı tamamlanan evleri ziyaret edecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yıkılarak yerlerine TOKİ tarafından AFAD'ın koordinasyonunda deprem ve yangına dayanaklı malzemeden inşa edilen 2 köy konağı ve şadırvan ile 427 konutun anahtarını hak sahiplerine teslim edecek.