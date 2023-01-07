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Antalya'da toplu açılış töreni! Başkan Erdoğan yerinde inceleyecek! Devlet vatandaşının yarasını sarıp ayağa kaldırdı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.01.2023 Güncelleme Tarihi: 07.01.2023
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Antalya’da toplu açılış töreni! Başkan Erdoğan yerinde inceleyecek! Devlet vatandaşının yarasını sarıp ayağa kaldırdı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün Antalya'da 1 milyar 157 milyon lira değerinde 82 projenin toplu açılışını gerçekleştirecek. Mitingin ardından Kumluca ilçesinde 12 Aralık'taki selden zarar gören alanları inceleyecek Başkan Erdoğan sonrasında büyük Manavat yangınında zarar gören evleri yeniden yapılan 427 hak sahibine anahtarını teslim edecek. Başkan Erdoğan son olarak 'Antalya Kadın Buluşması' adlı etkinliğe katılacak.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da bugün 1 milyar 157 milyon lira değerinde 82 projenin toplu açılışını gerçekleştirecek.

Mitingin ardından Kumluca ilçesinde 12 Aralık'taki selden zarar gören alanları inceleyecek Başkan Erdoğan sonrasında büyük Manavat yangınında zarar gören evleri yeniden yapılan 427 hak sahibine anahtarını teslim edecek. Başkan Erdoğan son olarak 'Antalya Kadın Buluşması' adlı etkinliğe katılacak.

Başkan Erdoğan, Kepez Turgut Özal Spor Salonu önünde saat 12.00'da başlayacak törende, 1 milyar 157 milyon lira değerindeki 82 projenin açılışını gerçekleştirecek. Başkan Erdoğan, mitingin ardından helikopterle Kumluca ilçesine geçerek, 12 Aralık'ta yaşanan selde zarar gören bölgelerdeki çalışmaları inceleyecek. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu aracılığıyla telefonla görüştüğü Zülfiye Ceylan'ı (75) ziyaret etmesi beklenen Başkan Erdoğan, telefon görüşmesinde Antalya'ya ziyaretinde selden iş yeri zarar gören Ceylan'ın pide restoranına geleceğini söylemişti.

HELİKOPTERLE MANAVGAT'A
Başkan Erdoğan daha sonra Manavgat ilçesinde 28 Temmuz 2021'de başlayıp, 10'uncu gününde söndürülen Türkiye Cumhuriyeti'nin 'en büyük orman yangını' olarak tarihe geçen büyük Manavgat yangınında zarar gören bölgelerde yapımı tamamlanan evleri ziyaret edecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yıkılarak yerlerine TOKİ tarafından AFAD'ın koordinasyonunda deprem ve yangına dayanaklı malzemeden inşa edilen 2 köy konağı ve şadırvan ile 427 konutun anahtarını hak sahiplerine teslim edecek.

ANTALYA KADIN BULUŞMASI
Başkan rdoğan kentteki son programında ise 'Kadınlarla Büyük Türkiye Yolunda' mottosuyla düzenlenen 'Antalya Kadın Buluşması' adlı etkinliğe katılacak. Antalya Dokumapark Modern Sanatlar Galerisi'nde gerçekleştirilecek etkinlikte, Eskişehir ve Gaziantep'te düzenlenen 'Bilimde, sanatta, sporda, üretimde, kültürde, siyasette kadın' konulu il buluşmalarının üçüncüsü gerçekleştirilecek. Programda Antalya'nın yetiştirdiği Antalya'ya ve ülkeye değer katan, bilimde, iş hayatında, sanatta, sporda kısacası hayatın her alanında üreten ve ürettiğine değer katan kadınlar tecrübelerini paylaşacak.

PROGRAM DOKUMAPARK'TA
Program 5 Ocak 1956'da Cumhurbaşkanı Celal Bayar ve Başbakan Adnan Menderes tarafından temelleri atılan dokuma fabrikasında gerçekleştirilecek. Adnan Menderes'in şehit edilmesinden 13 gün sonra 1 Ekim 1961'de üretime başlayıp, zaman içinde farklı kullanımları olan alan, 2015 yılında Kepez Belediyesi'nin çalışmalarıyla Antalyalılar'a kazandırıldı. Antalya Dokumapark, 238 dönümlük park, yeşil alanları, müzeleri, kütüphaneleri, bilim ve sanat merkezleri, modern sanat galerisiyle tam bir cazibe merkezi halini aldı.

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