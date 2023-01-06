Akşener’i ikna eden Kılıçdaroğlu soluğu İmamoğlu’nun yanında alacak! CHP’li isimden flaş iddia: ’Özel’ bir görüşme olacak

"AKŞENER İTİRAZ ETMEMİŞ"

Kılıçdaroğlu'na Gültekin Uysal ve Temel Karamollaoğlu'nun destek verdiğini dile getiren Yarkadaş, "İddiaya göre Kemal Bey toplantıda 'Adayımız masadan biri olmalı' demiş. Gültekin Uysal, Temel Bey destek vermiş, Davutoğlu ve Babacan sessiz kalmış, Meral Hanım ise itiraz etmemiş en açık tavrı da Temel Bey'in aldığı söyleniyor" ifadelerini kullandı.

"İBRE KILIÇDAROĞLU'NA DÖNDÜ"

Eğilimin Kemal Kılıçdaroğlu'na döndüğünü söyleyen Yarkadaş, "Eğilimin anladığımız kadarıyla Kemal Bey'in Cumhurbaşkanı adaylığına döndüğü görülüyor. Meral Hanım artık çok fazla diretmez. İnadı 6'lı masaya zarar veriyordu. Meral Hanım da bunu gördü." diye konuştu.