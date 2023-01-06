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Akşener'i ikna eden Kılıçdaroğlu soluğu İmamoğlu'nun yanında alacak! CHP'li isimden flaş iddia: 'Özel' bir görüşme olacak

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Giriş Tarihi: 06.01.2023 Güncelleme Tarihi: 06.01.2023
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Akşener’i ikna eden Kılıçdaroğlu soluğu İmamoğlu’nun yanında alacak! CHP’li isimden flaş iddia: ’Özel’ bir görüşme olacak

Onuncu kez görüşen altılı masa, bir kez daha adaylık konusunda somut bir adım atamadı. CHP Eski Milletvekili Barış Yarkadaş, Kemal Kılıçdaroğlu'nun toplantıda "Adayımız masadan biri olmalı" dediğini; Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan’ın sessiz kaldığını, CHP liderine en çok karşı çıkan Meral Akşener'in ise itiraz etmediğini söyledi. Kılıçdaroğlu'nun adaylık çalışmasını başlattığının altını çizen Yarkadaş, "Kemal Bey yarın (bugün) Ekrem İmamoğlu ile bir açılışa katılacak. Akşam da Ekrem İmamoğlu ile bir özel görüşmesi var." diye konuştu.

Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin dışarıdan destek verdiği; CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi'nin yer aldığı altılı masanın 10'uncu toplantısı sona erdi.

9 saati aşarak en uzun 6'lı masa toplantısı olan görüşmelerde, genel başkanlar arasında ortak adayın tespiti ve istişarelere başlama kararı alındı. 4 sayfalık yazılı açıklamada, Ahmet Davutoğlu'nun 'çoklu aday' çıkışı atılırken, 'ortak aday' vurgusu yapıldı.

MASADA İBRE KILIÇDAROĞLU'NA DÖNDÜ: "ADAY MASADAN OLSUN" DEDİ ÇIT ÇIKMADI

CHP Eski Milletvekili Barış Yarkadaş, 6'lı masa görüşmelerine ilişkin çarpıcı bir bilgiyi ortaya attı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, toplantıda, "Adayımız masadan biri olmalı" dediğini aktaran Yarkadaş, CHP liderinin adaylığına açıkça karşı çıkan Meral Akşener'in tepkisiz kaldığını söyledi.

"AKŞENER İTİRAZ ETMEMİŞ"

Kılıçdaroğlu'na Gültekin Uysal ve Temel Karamollaoğlu'nun destek verdiğini dile getiren Yarkadaş, "İddiaya göre Kemal Bey toplantıda 'Adayımız masadan biri olmalı' demiş. Gültekin Uysal, Temel Bey destek vermiş, Davutoğlu ve Babacan sessiz kalmış, Meral Hanım ise itiraz etmemiş en açık tavrı da Temel Bey'in aldığı söyleniyor" ifadelerini kullandı.

"İBRE KILIÇDAROĞLU'NA DÖNDÜ"

Eğilimin Kemal Kılıçdaroğlu'na döndüğünü söyleyen Yarkadaş, "Eğilimin anladığımız kadarıyla Kemal Bey'in Cumhurbaşkanı adaylığına döndüğü görülüyor. Meral Hanım artık çok fazla diretmez. İnadı 6'lı masaya zarar veriyordu. Meral Hanım da bunu gördü." diye konuştu.

İBREYİ KENDİSİNE ÇEVİREN KILIÇDAROĞLU, İMAMOĞLU İLE GÖRÜŞECEK

Kılıçdaroğlu'nun adaylık çalışmasını başlattığının altını çizen CHP'li Yarkadaş, "Kemal Bey yarın (bugün) Ekrem İmamoğlu ile bir açılışa katılacak. Akşam da Ekrem İmamoğlu ile bir özel görüşmesi var. Kemal Bey artık adaylık çalışmasını başlattı diyebiliriz" dedi.

Bilindiği üzere Meral Akşener, CHP liderinin adaylığına katıldığı canlı yayınlarda birçok kez karşı çıkmış, adaylık için Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın adını açıkça zikretmişti.

KILIÇDAROĞLU-AKŞENER GERİLİMİ: "FENA ÇARPARIM"

Kılıçdaroğlu, Akşener'i kendi iç işlerine karışmakla suçlamış, İYİ Parti lideri ise bu sözlere, "Kimse bana karışamaz, bunu söyleyeni çok fena çarparım" diyerek kavgayı daha da alevlendirmişti.

LİDERLER GÖRÜŞTÜ, AÇIKLAMA YAPMADI

Geçtiğimiz hafta, Ankara Ahlatlıbel'de bir araya gelen Kılıçdaroğlu ve Akşener, yaklaşık iki buçuk saat süren görüşme sonrasında açıklama yapmadan ayrılmıştı.

6’lı masa yine aday çıkaramadı
6’lı masada bakanlık-vekil dağılımı kaosu
İYİ Parti’den DEVA’ya rest CHP’ye gönderme
6’lı masada vatandaşı muhatap alan yok”

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