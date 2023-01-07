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Sinan Ateş cinayetinde flaş: Azmettirici dahil 3 şüpheli daha tutuklandı

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 07.01.2023 Güncelleme Tarihi: 07.01.2023
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Sinan Ateş cinayetinde flaş: Azmettirici dahil 3 şüpheli daha tutuklandı

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayeti soruşturmasında aralarında azmettiricilikle suçlanan Doğukan Çep'in de olduğu 3 şüpheli tutuklandı

Doç. Dr. Sinan Ateş ve arkadaşı Selman Bozkurt, 30 Aralık'ta, Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi'nde motosikletli şüphelinin silahlı saldırısına uğradı. Başından vurulan Sinan Ateş, olay yerinde hayatını kaybetti; arkadaşı Bozkurt ise omzundan vurularak yaralandı.

5 KİŞİ DAHA ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmada, gözaltına alınanların adliyeye sevkleri ise sürüyor.

Aralarında cinayetin azmettiricisi olduğu ileri sürülen Doğukan Çep'in de bulunduğu 5 kişi daha adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, hastanedeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye götürüldü. Şüpheliler, soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdi.

AZMETTİRİCİ DAHİL 3 ZANLI DAHA TUTUKLANDI

Ateş cinayeti soruşturmasında aralarında azmettiricilikle suçlanan Doğukan Çep'in de olduğu 3 şüpheli tutuklandı.

TUTUKLU SAYISI 13 OLDU

Cinayetle ilgili gözaltına alınan şüphelilerden 10'u daha önce tutuklanmış, 1'i adli kontrolle serbest bırakılmıştı. Böylece tutuklu sayısı 13'e çıktı.

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