Yeni Evim Kampanyası sonrası fiyatlar uçtu! Vatandaşın cebine göz dikenlere sert tepki: El insaf yahu

KİMİ 200 BİN TL KİMİ DE 500 BİN TL ARTTI

İlan sitelerinde ev fiyatlarının kimi 200 bin TL, kimi 500 bin TL arttı. Konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör, "El insaf yahu! Bu düpedüz fırsatçılık değil de nedir? Hükümet ne yapsın! Velhasıl, fiyat artışları kontrol edilmezse kampanya da çöp olur. Üstelik düşme eğilimine giren enflasyonu yeniden azdırır." ifadelerini kullandı.

İşte Güngör'ün bugünkü yazısı:

Aylardır zincir marketleri yazıp durduk. Ne dedik?

'Kur indi, petrol düştü, finansman maliyetleri aşağı çekildi. Neden zincir marketler fiyat indirmiyor?'

Nihayet indirimler başladı. Burada Şok Marketleri'nin hakkını yemeyelim. Fitili onlar ateşledi. Migros, Carrefour, A101 peşinden gelmek zorunda kaldı.

Peki fiyat artışlarına dayanak gösterilen kur, petrol, finansman maliyetlerinin düşmesi neden diğer sektörleri etkilemedi!