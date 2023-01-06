Yeni Evim Kampanyası sonrası fiyatlar uçtu! Vatandaşın cebine göz dikenlere sert tepki: El insaf yahu
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, orta gelirliye yönelik hayata geçirilen "Yeni Evim Kampanyası"nın detaylarını açıklarken fırsatçılarda zaman kaybetmeden fiyatları yukarı çekti. Konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör, "El insaf yahu! Bu düpedüz fırsatçılık değil de nedir? Hükümet ne yapsın! Velhasıl, fiyat artışları kontrol edilmezse kampanya da çöp olur. Üstelik düşme eğilimine giren enflasyonu yeniden azdırır." ifadelerini kullandı.
Orta gelirliye yönelik hayata geçirilen "Yeni Evim Kampanyası"nın detaylarının açıklanmasının hemen ardından gözlerini vatandaşın cebine diken konut fırsatçıları fiyatları anında yukarı çekti
KİMİ 200 BİN TL KİMİ DE 500 BİN TL ARTTI
İlan sitelerinde ev fiyatlarının kimi 200 bin TL, kimi 500 bin TL arttı. Konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör, "El insaf yahu! Bu düpedüz fırsatçılık değil de nedir? Hükümet ne yapsın! Velhasıl, fiyat artışları kontrol edilmezse kampanya da çöp olur. Üstelik düşme eğilimine giren enflasyonu yeniden azdırır." ifadelerini kullandı.
İşte Güngör'ün bugünkü yazısı:
Aylardır zincir marketleri yazıp durduk. Ne dedik?
'Kur indi, petrol düştü, finansman maliyetleri aşağı çekildi. Neden zincir marketler fiyat indirmiyor?'
Nihayet indirimler başladı. Burada Şok Marketleri'nin hakkını yemeyelim. Fitili onlar ateşledi. Migros, Carrefour, A101 peşinden gelmek zorunda kaldı.
Peki fiyat artışlarına dayanak gösterilen kur, petrol, finansman maliyetlerinin düşmesi neden diğer sektörleri etkilemedi!
Örneğin konut...
Aynı hamleyi konut piyasasında neden göremiyoruz?
Üstelik, inşaatın girdi maliyetleri düşmüşken...
Bırakın indirimi önceki gün Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un orta gelirlilere yönelik yeni konut kampanyasını açıklamasının ardından saatler geçmeden, tabir caizse mürekkibi kurumadan zam yapmaya başladılar.
İlan sitelerinde ev fiyatlarının kimi 200 bin TL arttı, kimi 500 bin TL...
Anlayacağınız kim, neyi tutturursa...
El insaf yahu!
Bu düpedüz fırsatçılık değil de nedir?
Hükümet ne yapsın!
Önceki gün yüzde 0.69 faiz, yüzde 10 peşinat, 15 yıl vadeyle konut edinme imkanı sağlayacak yeni kampanyayı duyururken Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati konuyla ilgili gerçek dışı fiyatlara müsamaha göstermeyeceklerini açıkça söyledi. Uzun zamandan bu yana yakinen fiyatlama davranışlarını izlediklerini belirtip uyarılarda bulundu. Hatta Hazine ve Maliye Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, Değerleme kuruluşlarından temsilcilerden oluşan bir komisyon kurulacağını anlattı.
Bu olumlu bir girişim olsa da devletin denetimi yeterli mi? Konut piyasasının aktörlerinin de elini taşın altına koyması gerekmiyor mu?
Sonuçta, bu kampanyadan sonuna kadar konut üreticileri yararlanacak.
Bir taraftan evlerini satacaklar, diğer taraftan ucuz maliyetli (25 milyar TL) finansman imkânına kavuşacaklar.
Bana kalırsa, Emlak Konut'un bu süreçte piyasa yapıcısı rolüyle çalışması gerekir. Zira, piyasa yapıcısı olarak fiyat dengeleme misyonunu üstleneceği gibi arz-talep dengesizlikleri sonucu oluşabilen aşırı hareketliliği de önleyip, ortamı düzenleyebilir.
Velhasıl, fiyat artışları kontrol edilmezse kampanya da çöp olur. Üstelik düşme eğilimine giren enflasyonu yeniden azdırır.
KONUT KAMPANYASI AÇIKLANDI FIRSATÇILAR UYANDI!
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, orta gelirliye yönelik hayata geçirilen "Yeni Evim Kampanyası"nın detaylarını açıkladı.
Buna göre ev sahibi olmak isteyen orta gelirli vatandaş yüzde 0,69'dan başlayan faiz oranlarıyla 5 milyon TL'ye kadar 180 ay vadeli kredi kullanılabilecek.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Programımız kapsamında sağlanacak finansman sıfır konutlara yöneliktir. Alınan konutlar 5 yıl boyunca satılamayacaktır. Programdan yararlanacak kişilerin halihazırda bir konutunun olmaması ve son 1 yıl içinde konut alacağı ilde konut satışı yapmamış olması gerekmektedir. Tüm bölgelerde asgari peşinat oranı yüzde 10 olarak belirlenmiştir. Azami 15 sene vade ile sağlanacak finansmanlarda faiz/kar payı oranları yüzde 0,69'dan başlayan oranlarla uygulanacak" ifadelerini kullandı.
FIRSATÇILAR HAREKETE GEÇTİ
Kredi ve vade açıklamalarının ardından fırsatçılar hemen hareket geçti. Bazı uyanık ev sahipleri internet sitesine satılık olarak koydukları evlerin fiyatlarını bir anda yukarı yönlü değiştirdi.
Bazı ilanlarda 200 bin lira artış varken bazılarında ise 500 bine kadar artış görüldü.
Sosyal medya kullanıcıları duruma şu sözlerle isyan etti:
Kampanya açıklanır açıklanmaz 200 bin lira değerlenen ev yapmışlar!
Yav arkadaşım sana ne krediden senin evinin fiyatı belli değil mi, üstelik senin evin sıfır bile değil ama ahlakın, namusun sıfır, dakika bir gol bir, buyurun.
Saate dikkat edin, açıklama bitmeden 250 bin zam geldi.
Bizim insanımız açgözlü bizim insanımız fırsatçı bizim insanımız leş kargası.
Yeni Konut kampanyasının detayları ise şöyle:
İSTANBUL'DA FİNANSMAN TUTARI 5 MİLYON
Kampanya çerçevesinde İstanbul 1. bölge, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin ve Muğla 2. bölge, diğer tüm iller de 3. bölge olarak belirlendi. Bankalar ve katılım finans kurumları tarafından sağlanacak finansman tutarları, 1. bölge olan İstanbul'da en çok 5 milyon lira, 2. bölgedeki illerde en çok 3 milyon lira, 3. bölgedeki iller içinse en çok 2 milyon lira olacak.
ALINAN KONUTLAR 5 YIL BOYUNCA SATILAMAYACAK
Sağlanacak finansmanın sıfır konutlara yönelik hazırlandığı kampanyada hanehalkının toplam geliri dikkate alındı. Kampanyadan yararlanacak kişilerin halihazırda bir konutunun olmaması ve son 1 yıl içinde konut alacağı ilde konut satışı yapmamış olması şartı getirildi. Daha önce yapılan sosyal konut projelerindeki ailede konut sahibi olunması şartı Yeni Evim Kampanyası'na da eklendi. Ayrıca 1. ve 2. bölgelerdeki illerde konut almak isteyen vatandaşların son 1 yılda bu illerde ikamet etmiş olması şartı aranacak, 3. bölgedeki illerdeyse ikamet şartı aranmayacak. Alınan konutlar 5 yıl boyunca satılamayacak.
FAİZ/KAR PAYI ORANLARI YÜZDE 0,69'DAN BAŞLAYAN ORANLARLA UYGULANACAK
Öte yandan Yeni Evim Kampanyası çerçevesinde tüm bölgelerde asgari peşinat oranı yüzde 10 olarak belirlenirken, azami 15 sene vade ile sağlanacak finansmanlarda faiz/kar payı oranları yüzde 0,69'dan başlayan oranlarla uygulanacak. Vatandaşların ilk 3 yılda ödeyecekleri aylık taksit tutarının belirli bir kısmını, kredinin toplam vadesi bitmeden geri ödenmek şartıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı üstlenecek. Sağlanacak katkı ile ilk 3 sene için taksit tutarları aşağı çekilecek ve böylece vatandaşlar konutların tamamlanmasını beklerken yükleri hafifletilecek.
3 FARKLI AŞAMADAKİ KONUTLAR İÇİN KREDİ KULLANABİLECEK
Kampanya çerçevesinde vatandaşlar 3 farklı aşamadaki konutlar için kredi kullanabilecek. Birincisi, tamamlanmış konutlar, ikincisi belirli bir oranda tamamlanmış ve bankaların kredi verme kriterlerine uygun konutlar, üçüncüsü ise yapımına başlanacak olan konutlar olacak. İlk iki durumda konuta ve başvuru sahibine dair şartların ilgili banka tarafından kredilendirme için uygun olarak değerlendirilmesi halinde kampanya çerçevesinde finansman imkanı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı katkısı sağlanacak. Yeni başlayacak projeleri kapsayan üçüncü durumda ise bankalar tarafından kredilendirme için uygun olarak değerlendirilmesi ana kıstas olacak.
MÜTEAHHİTLER İÇİN 25 MİLYAR LİRA FİNANSMAN
Projenin kampanya çerçevesine alınması için bankanın müteahhitle proje bazında garantörlük anlaşması imzalaması gerekecek. Bu sayede inşaatın temeli atılmadan konut kredisi kullanma imkanı oluşacak. Bankalarla garantörlük anlaşmalarını yapan ve kampanya dahil olarak konut üretme taahhüdü veren müteahhitler için Hazine destekli KGF kefaletiyle başlangıçta 25 milyar liralık finansmana erişim imkanı da sunulacak.
Yüklenici firmalar konut bedelinin yüzde 5'i kadar vatandaşa katkı sağlayacak. Kampanya çerçevesinde vatandaşlar, Türkiye'nin 81 ilindeki bitmiş her projeden ve inşaat seviyesi belirli bir oranda tamamlanmış ve devam eden konutlardan faydalanabilecek.
KOMİSYON KURULARAK VATANDAŞ KORUNACAK
Ayrıca kampanya sürecinin şeffaflığı için ilgili kurumlardan oluşan bir komisyon kurulacak. Bu komisyon, yapacağı denetimlerle firmaların belirlediği fiyatların takibi ve belirlenmesi konularında çalışacak. Bununla birlikte bir yandan konut arzı artırılacak, diğer yandan kampanya sürecinde fiyatların sabit kalması sağlanarak orta gelirli vatandaş korunacak.
TAKSİTLER YÜZDE 25 SEVİYESİNDE OLACAK
Konut kredilerindeki 10 yıl vade uygulaması 5 yıl artırılarak 15 yıla çıkarılacak ve taksitler hane gelirinin yüzde 25-30 seviyelerinde olacak. Kampanyada vatandaşlara sunulacak tüm konutlar birinci el olacak ve ikinci el konutlar kampanyaya dahil edilmeyecek. Başvurulacak tüm konut projelerinde vatandaşların sosyal donatı zenginliği öncelik olacak.
Tüm konutlar deprem yönetmeliğine uygun inşa edilecek, güçlü, sağlam ve sağlıklı olacak. Ayrıca konutlar sıfır atık ve enerji verimliliğime uyumlu uygulamalarla çevreyi merkeze alan projelerle teşvik edilecek.
KONUT ARZI ARTIRILACAK, KİRA FİYATLARI DÜŞECEK
Türkiye'nin 81 ilinde hayat bulacak Yeni Evim Kampanyası ile özel sektörün konut piyasasına dönüşü hızlandırılarak yapı sektörünün konutları vatandaşlara sunmasının önü açılacak. Yapılacak sosyal konut projeleri ile hem ulaşılabilir konut arzının artırılması hem de kira fiyatlarının düşürülmesi hedefleniyor. Kampanyanın ekonomiye 600 milyar liralık katma değer oluşturması hedeflenirken, inşaat sektörü ve inşaat sektörünü tetikleyen 250 sektör de bundan istifade edecek.
Vatandaşlar, 16 Ocak itibarıyla kurulacak web sitesinde 'Yeni Evim Kampanyası'na dair tüm detayları ve gelişmeleri takip edebilecek.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Emekli ve memur maaşlarına 3600 etkisi! Detaylar belli oldu! 3600 ek gösterge maaşlara nasıl yansıyacak? Hemşire, öğretmen, polis...
- EYT'liler 2023'te bayram edecek! 5 ayrı kazanç cepleri dolduracak! Çift maaş, promosyon, ikramiye, kıdem tazminatı...
- Osmaniye TOKİ KURA SONUÇLARI | TOKİ Osmaniye 1.552 konut KURA CANLI İZLE! Merkez, Kadirli, Bahçe, Düziçi, Toprakkale, Sumbas NİHAİ İSİM LİSTESİ
- Fındık fiyatları 2023: Yükseliş sürecek mi? Giresun, Ordu, Trabzon serbest piyasada fındık fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?
- CUMA HUTBESİ 6 OCAK TAM METNİ | Bugünkü Cuma Hutbesinin konusu ne? İzmir, Ankara, İstanbul cuma vakitleri...
- Wednesday 2.SEZON ÇIKTI mı? Netflix Wednesday 2.sezon ne zaman çıkacak? O AÇIKLAMA GELDİ!
- MasterChef bu akşam neden YOK? MasterChef Türkiye bu hafta var mı, yeni bölüm ne zaman? FİNAL TARİHİ...
- Sinan Sardoğan kimdir, tutuklandı mı? Müge Anlı Sinan olayı nedir? Sinan Sardoğan Müge Anlı'ya ne dedi?
- 2023 CUMA MESAJLARI | En anlamlı, Ayetli, Resimli, Kısa, Uzun... HAYIRLI CUMALAR mesajları ve sözleri!
- Aldatmak 16.bölüm bugün neden YOK? Aldatmak dizisi YENİ BÖLÜM ne zaman yayınlanacak? 5 OCAK ATV YAYIN AKIŞI!
- AÖL SONUÇ SORGULA | AÖL 1.dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖK Bilgi Yönetimi Sistemi!
- Ehliyet affı nedir, ne zaman çıkacak? Ehliyet affı Meclis'e gelecek mi? SON DURUM!