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Firari FETÖ'cü eski emniyet müdürü Ahmet Ertekin polis denetiminde yakalandı

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Giriş Tarihi: 06.01.2023 Güncelleme Tarihi: 06.01.2023
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Firari FETÖ’cü eski emniyet müdürü Ahmet Ertekin polis denetiminde yakalandı

Güngören’de denetim yapan polis ekipleri, tedirgin hareketlerinden şüphelendikleri kişiye yaptıkları kimlik kontrolünde, şüphelinin FETÖ/PDY terör örgütü üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari eski 1. Sınıf Emniyet Müdürü Başmüfettiş Ahmet Ertekin olduğunu anlaşıldı. Gözaltına alınan Ertekin tutuklandı.

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