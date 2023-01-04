04 Ocak 2023, Çarşamba
Orta gelirliye konut kampanyası hakkında 13 soru 13 cevap! Tarihin en büyük 2. konut kampanyasının detaylarını açıklandı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, tarihin en büyük konut kampanyası olan orta gelirliye konut kampanyasının detaylarını açıkladı. Bakanlar, milyonların beklediği müjdeli haberleri verdikten sonra canlı yayında soruları cevapladı. İşte orta gelirliye konut kampanyasının merak edilen tüm detayları.
Giriş Tarihi: 04.01.2023 12:48 Güncelleme Tarihi: 04.01.2023 12:54
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