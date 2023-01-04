Orta gelirliye konut kampanyası hakkında 13 soru 13 cevap! Tarihin en büyük 2. konut kampanyasının detaylarını açıklandı

İSTANBUL VE DİĞER İLLERDE YAPILACAK KONUT MİKTARI NE KADAR OLACAK?

İller bazında bir çalışmayı da beraberinde yürütüyoruz. 100 bin konutluk finansman paketinde limitler çerçevesinde yüzde 25'inin İstanbul, yüzde 75'inin de diğer Anadolu illerinde olması yönünde bir çalışmamız var. 81 ildeki vatandaşlarımızın bu ölçüde faydalanmasını istiyoruz. Bankalarla birlikte illerimizin nüfusları ve konut fiyat arzı ile talebi, konut fiyatlarındaki artışla birlikte belirlemiş olacağız."