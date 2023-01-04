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Haberler Galeri Orta gelirliye konut kampanyası hakkında 13 soru 13 cevap! Tarihin en büyük 2. konut kampanyasının detaylarını açıklandı

Orta gelirliye konut kampanyası hakkında 13 soru 13 cevap! Tarihin en büyük 2. konut kampanyasının detaylarını açıklandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, tarihin en büyük konut kampanyası olan orta gelirliye konut kampanyasının detaylarını açıkladı. Bakanlar, milyonların beklediği müjdeli haberleri verdikten sonra canlı yayında soruları cevapladı. İşte orta gelirliye konut kampanyasının merak edilen tüm detayları.

Giriş Tarihi: 04.01.2023 12:48 Güncelleme Tarihi: 04.01.2023 12:54
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Orta gelirliye konut kampanyası hakkında 13 soru 13 cevap! Tarihin en büyük 2. konut kampanyasının detaylarını açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Orta Gelirliye Yönelik Konut Kampanyası"nın detaylarını ortak basın toplantısıyla duyurdu.

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Orta gelirliye konut kampanyası hakkında 13 soru 13 cevap! Tarihin en büyük 2. konut kampanyasının detaylarını açıklandı

KONUT FİYATLARI SABİT Mİ OLACAK?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum şu ifadeleri kullandı:

"Konut fiyatlarını takip edeceğiz. Projeye dahil olan firmalar girdiği zaman bizim belirlediğimiz kriterler çerçevesinde girecek kampanya süresince konut fiyatlarını sabit tutacaklar. Uymamaları halinde onlara sağladığımız garantörlük ve konut kredisinden faydalanma imkanına erişemeyecekler.

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Orta gelirliye konut kampanyası hakkında 13 soru 13 cevap! Tarihin en büyük 2. konut kampanyasının detaylarını açıklandı

HANEDEN AİLE BİREYLERİNİN KONUTU OLMASI DAHİLİNDE BAŞVURU YAPABİLİYORLAR MI?

Ailede konut olmama şart. Ailesinde konutu olmaması gerekiyor. Anne ve babanın konutu olmaması gerekiyor. Bu çerçevede 18 yaşını doldurmuş gençler için bu projelere başvurabiliyorlar.

Konutta bir taban fiyat olacak burada orta gelirli vatandaşlarımızın konuta erişimini sağlamak. Bununla ilgili çalışmaları yaptık.

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Orta gelirliye konut kampanyası hakkında 13 soru 13 cevap! Tarihin en büyük 2. konut kampanyasının detaylarını açıklandı

KAÇ KONUT YAPILACAK?

Burada 100 bin konut verdik. Bu konutla alakalı ilk etapta 100 bin konut olarak değerlendiriyoruz. Bunun model olmasını Hazine Bakanlığı ile çalışıyoruz. Sürekli bu modelin uygulanmasıyla ilgili bir mortgage sistemini hayata geçirmek için bir pilot uygulama diyebiliriz. Devamında bu proje inşallah devam edecektir.

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Orta gelirliye konut kampanyası hakkında 13 soru 13 cevap! Tarihin en büyük 2. konut kampanyasının detaylarını açıklandı

İSTANBUL VE DİĞER İLLERDE YAPILACAK KONUT MİKTARI NE KADAR OLACAK?

İller bazında bir çalışmayı da beraberinde yürütüyoruz. 100 bin konutluk finansman paketinde limitler çerçevesinde yüzde 25'inin İstanbul, yüzde 75'inin de diğer Anadolu illerinde olması yönünde bir çalışmamız var. 81 ildeki vatandaşlarımızın bu ölçüde faydalanmasını istiyoruz. Bankalarla birlikte illerimizin nüfusları ve konut fiyat arzı ile talebi, konut fiyatlarındaki artışla birlikte belirlemiş olacağız."