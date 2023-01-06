06 Ocak 2023, Cuma
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Son dakika: TİP-1 diyabet tanısı almış çocuklar için Şeker Ölçüm Cihazı Yardımı başvuruları başladı!

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Giriş Tarihi: 06.01.2023 Güncelleme Tarihi: 06.01.2023
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Son dakika: TİP-1 diyabet tanısı almış çocuklar için Şeker Ölçüm Cihazı Yardımı başvuruları başladı!

Son dakika haberleri.... Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık sosyal yardım faydalanıcısı hanelerdeki TİP-1 diyabet tanısı almış çocuklara yönelik hayata geçirilen Şeker Ölçüm Cihazı Yardımı’nda başvuruların başladığını açıkladı.

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