HaberlerGaleriOrta Gelir Konut Kampanyası KREDİ HESAPLAMA | Yüzde 0,69 faiz oranı ile aylık 4.859 TL'ye ev sahibi olun! 15 yıl vade imkanı... İşte ÖDEME TABLOSU
Orta Gelir Konut Kampanyası KREDİ HESAPLAMA | Yüzde 0,69 faiz oranı ile aylık 4.859 TL'ye ev sahibi olun! 15 yıl vade imkanı... İşte ÖDEME TABLOSU
Orta gelirli vatandaşlara yönelik düzenlenen konut kredisi ile ilgili detaylar araştırılıyor. Milyonlarca vatandaşı ev sahibi yapacak olan proje ile ilgili en çok merak edilenlerden birisi çekilen kredilerin geri ödemesinin nasıl yapılacağı. Yüzde 0,69'luk faiz oranı ile vatandaşa sunulacak olan kredilerde 15 yıla kadar vade imkanı bulunuyor. Peki 0.69 konut kredisi ne zaman? Orta gelirli konut kredisi kimler başvurabilir?