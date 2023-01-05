Orta Gelir Konut Kampanyası KREDİ HESAPLAMA | Yüzde 0,69 faiz oranı ile aylık 4.859 TL’ye ev sahibi olun! 15 yıl vade imkanı... İşte ÖDEME TABLOSU

Orta gelirlilere yönelik Yeni Evim adlı kampanyanın ayrıntıları belli oldu. Kampanya kapsamında İstanbul 1. bölge; Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin ve Muğla 2. bölge; diğer tüm iller 3. bölge olarak belirlendi. Bankalar tarafından sağlanacak finansman 1. bölge olan İstanbul'da en fazla 5 milyon TL olacak. 2. bölgedeki illerde banka finansmanı en fazla 3 milyon lira, 3. bölgedeki diğer illerde banka finansmanı en fazla 2 milyon lira olacak.