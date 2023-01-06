6’lı masada 2 lider Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekledi! CHP’li isim kulis bilgilerini paylaştı

"EŞİTLER ARASINDAN BİR KİŞİ ÖNE ÇIKACAK"

Davutoğlu yaptığı açıklamada, "Biri diğerinden bir adım önde olmayacak. Cumhurbaşkanı bir anlamada siyasi tabirle söylüyorum; eşitler arasından bir ilk olacak. Mutlak yetki sahibi olmayacak. Eşitler var, bir kişi öne çıkacak. Gideceğiz diyeceğiz ki biz sisi düşünüyoruz ama ıyun kuralları bunlar, bu oyun kurallarına göre ülkeyi yönetebilirsiniz. Dün bu oyun kuralları netleşti." dedi.

Davutoğlu'nun açıklamalarına göre CHP ve İYİ Parti, anketlerde "diğer" kategorisine giren yüzde 0,1'lik Demokrat Parti ve Saadet Partisi ile aynı yetkiye sahip olacak.

Cumhurbaşkanı, yüzdelik dilimde 1 puana bile ulaşamayan parti genel başkanlarının imzası olmadan herhangi bir adım atamayacak.