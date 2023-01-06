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6'lı masada 2 lider Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekledi! CHP'li isim kulis bilgilerini paylaştı

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Giriş Tarihi: 06.01.2023 Güncelleme Tarihi: 06.01.2023
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6’lı masada 2 lider Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekledi! CHP’li isim kulis bilgilerini paylaştı

Çeşitli kavgalar ve çatlak seslerin yükselmeye devam ettiği 6'lı masa 10. kez toplandı. CHP'li Barış Yarkadaş, henüz bir aday çıkartamayan muhalefetteki son toplantının kulis bilgilerini paylaştı. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklediğini belirten Yarkadaş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in artık direnemeyeceğini ifade etti. Ahmet Davutoğlu ise katıldığı bir programda, yetkilerin 6 lider arasında paylaşılacağını söyledi.

CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş, toplantıya ilişkin edindiği kulis bilgilerini paylaştı. Yarkadaş, Temel Karamollaoğlu ve Gültekin Uysal'ın açık açık Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylıklarını desteklediklerini, en net duruşu da Karamollaoğlu'nun sergilediğini söyledi. Yarkadaş, Ali Babacan ve ev sahibi Ahmet Davutoğlu'nun sessiz kaldığını, Meral Akşener'in de itiraz etmediğini sözlerine ekledi.

6'LI MASADAN ORTAK ADAY VURGUSU

6'lı masa toplantının sonunda yazılı bir açıklama yaptı. 6 liderin imzası ile yayınlanan metinde en dikkat çeken nokta, 'Ortak aday' vurgusu oldu. Masa, seçime belirleyecekleri ortak aday ile gideceklerini deklare etti.

CHP'Lİ YARKADAŞ MASADAKİ ADAYLIK DİYALOĞUNU AÇIKLADI

Bir önceki dönem CHP'den milletvekili olan gazeteci Barış Yarkadaş, 6'lı masanın adaylık diyaloğuna ilişkin önemli kulis bilgileri paylaştı. Yarkadaş, "Kemal Bey, iddiaya göre toplantıda 'Adayımız masadan biri olmalı' demiş." diyerek başladığı konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Gültekin Uysal ve Temel Bey, Kemal Bey'in adaylığına destek vermiş. Babacan ve Davutoğlu sessiz kalmış, Meral Hanım ise itiraz etmemiş. En açık tavrı da Temel Bey'in aldığı söyleniyor."

"İBRE KEMAL BEY'İN ADAYLIĞINA DÖNDÜ"

Yarkadaş, Kılıçdaroğlu'nun masadan güçlü ayrıldığını belirterek, "Altılı masanın 9 saatlik toplantısında genel eğilimin Kemal Bey'in Cumhurbaşkanı adaylığına döndüğü görülüyor." dedi.

"MERAL HANIM ARTIK DAHA FAZLA DİRETEMEZ"

Sık sık "Seçimi kazanacak adayla çıkacağız" diyerek Ekrem İmamoğlu ya da Mansur Yavaş'ı işaret eden Meral Akşener'in dünkü toplantı ile birlikte artık diretemeyeceğini dile getiren Yarkadaş, "Meral Hanım, o konuda artık çok fazla diretmez. Meral Hanım'ın inadı altılı masaya zarar veriyordu. Meral Hanım da bunu gördü, altılı masaya zarar vermek yerine masayı güçlendiren bir pozisyona girecek." diye konuştu.

ALİ BABACAN DA ADAY OLMAK İSTİYOR

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, masanın uygun görmesi halinde Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olmak istediğini açıkladı. Babacan, "Altılı Masa böyle bir mutabakata varırsa hem seçilebilme sorunu olmaz hem de en iyi şekilde ben yaparım, sorun yok." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun aday olamaması durumunda Ali Babacan ismini sahaya süreceği kulislerde konuşulanlar arasında yer alıyordu.

DAVUTOĞLU'NDAN "YETKİLER PAYLAŞILDI" AÇIKLAMASI

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Halk TV'de açıklamalarda bulundu. 6 liderin yetkileri hakkında konuşan Davutoğlu, bu konunun masada netleştirildiğini fakat açıklayamayacağını belirtti.

Davutoğlu şöyle konuştu:

"Alınacak roller tek tek spesifik roller değil ama ortak süreç ve imza yetkisi ile cumhurbaşkanı ve yardımcılarının ağırlıklı olacağı bir yapı olacak.Cumhurbaşkanı içerden veya dışardan olsun, genel başkanlar doğrudan karar süreçleri içinde imza yetkisine sahip şekilde bulunacaklar. Bu büyük bir teminattır. Geçiş sürecini tamamladık. Cumhurbaşkanı içeriden veya dışarıdan olsun şunu bilecek; genel başkanlar her stratejik kararda imza yetkisine sahip olacak."

"EŞİTLER ARASINDAN BİR KİŞİ ÖNE ÇIKACAK"

Davutoğlu yaptığı açıklamada, "Biri diğerinden bir adım önde olmayacak. Cumhurbaşkanı bir anlamada siyasi tabirle söylüyorum; eşitler arasından bir ilk olacak. Mutlak yetki sahibi olmayacak. Eşitler var, bir kişi öne çıkacak. Gideceğiz diyeceğiz ki biz sisi düşünüyoruz ama ıyun kuralları bunlar, bu oyun kurallarına göre ülkeyi yönetebilirsiniz. Dün bu oyun kuralları netleşti." dedi.

Davutoğlu'nun açıklamalarına göre CHP ve İYİ Parti, anketlerde "diğer" kategorisine giren yüzde 0,1'lik Demokrat Parti ve Saadet Partisi ile aynı yetkiye sahip olacak.

Cumhurbaşkanı, yüzdelik dilimde 1 puana bile ulaşamayan parti genel başkanlarının imzası olmadan herhangi bir adım atamayacak.

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