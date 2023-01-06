6’lı masada kim hangi bakanlığı istiyor? Davutoğlu’ndan Türkiye’yi kilitleyecek sistem itirafı! AK Parti yüksek sesle karşı çıktı: Tam bir kaos düzeni

DAVUTOĞLU: LİDERLER CUMHURBAŞKANI KADAR İMZA YETKİSİNE SAHİP OLACAK

Toplantının ardından bu sabah bir canlı yayına katılan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı'nın 6 partinin belirlediği oyun kuralları içinde bir kaptan görevi göreceğini belirtti. Davutoğlu, "Bu konuyu netleştirdik. Kurumsal olarak cumhurbaşkanı ve yardımcılarının bir ortak süreç ile cumhurbaşkanı ve yardımcılarının ağırlıklı olduğu bir yapı olacak. Cumhurbaşkanı içeriden veya dışarıdan olsun genel başkanlar doğrudan karar süreçler içerisinde imza yetkisine sahip olarak bulunacaklar. İster içeriden ister dışarıdan olsun genel başkanlar imza yetkisine sahip olacak. Bu büyük bir teminattır." dedi.

Yüzde 1'in altında oy oranına sahip bir parti Genel Başkanı'nın ülkenin en stratejik kararlarında imza yetkisine sahip olacak olması büyük tartışma yarattı.