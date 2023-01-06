6'lı masada kim hangi bakanlığı istiyor? Davutoğlu'ndan Türkiye'yi kilitleyecek sistem itirafı! AK Parti yüksek sesle karşı çıktı: Tam bir kaos düzeni
6'lı masada partilerin hangi bakanlıkları istediği ortaya çıktı. Gazeteci Fatih Portakal'ın aktardığı bilgiye göre; muhalefet partilerin tamamı Çevre,Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına talip oldu. Portakal, 6'lı masadaki hiçbir partinin Milli Savunma Bakanlığını istemediğini iddia etti. Öte yandan katıldığı bir canlı yayında 6'lı masadaki partilerin genel durumu hakkında bilgi veren Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, başa geldiklerinde devlet yönetimini çıkmaza sokacak bir sistem kurduklarını itiraf etti. Davutoğlu'nun skandal açıklamasına AK Parti yüksek sesle tepki gösterdi. Partinin Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ "Türkiye'yi yüzde 0,1’in iki dudağı arasına mahkum etmek istiyor." derken milletvekili Mehmet Ali Çelebi ise "Şaka gibi,tam bir kaos düzeni…" ifadelerini kullandı.
Gazeteci Fatih Portakal, altılı masayı oluşturan partilerin bakanlık taleplerini tek tek paylaştı. Portakal'ın ifadesine göre en yoğun istek Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na oldu.
Bir türlü Cumhurbaşkanı adayını belirleyemeyen muhalefette görüşmeler sürüyor. Dün onuncu toplantısını Gelecek Partisi'nin ev sahipliğinde yapan altılı masada, partilerin istediği bakanlıklar bir süredir merak konusu oluyordu. Gazeteci Fatih Portakal da YouTube kanalında konuya ilişkin kendisine gelen kulis bilgilerini aktardı.
CHP 4 BAKANLIK İSTİYOR
Portakal, CHP'nin Milli Eğitim Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı'nı istediğini öne sürdü.
4 BAKANLIK TALEBİ DE İYİ PARTİ'DEN
Portakal, İyi Parti'nin ise Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı'nı istediğini iddia etti.
İYİ PARTİ'DEN SONRA 3 BAKANLIK İSTEĞİYLE DEVA GELİYOR
Sözlerine devam eden Fatih Portakal, Deva Partisi'nin ise Hazine ve Maliye Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı'nı istediğini belirtti.
YİNE 3 BAKANLIĞI DA GELECEK PARTİSİ İSTİYOR
Portakal'ın iddiasına göre Gelecek Partisi ise Adalet Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı'nı istiyor.
SAADET 2 BAKANLIK TALEP EDERKEN EN AZ DEMOKRAT PARTİ İSTEDİ
Saadet Partisi de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'yla Tarım Bakanlığı'nı isterken, Demokrat Parti'nin talebi de Kültür ve Turizm Bakanlığı oldu.
Portakal'ın sözlerinde bir ifade ise dikkat çekti.
BÜTÜN PARTİLERİN İSTEDİĞİ TEK BİR BAKANLIK VAR
Ünlü gazeteci, "En çok konuşulan bakanlık Şehir ve Çevrecilik Bakanlığı. Bütün partilerin talebinde olan bakanlıklardan bir tanesi." dedi.
SAVUNMA BAKANLIĞI'NI İSTEYEN ÇIKMADI
Son olarak Portakal'ın paylaştığı bilgide Savunma Bakanlığı'nı hiçbir partinin istemediği görüldü.
Fatih Portakal konuya ilişkin bilgisini şöyle aktardı:
"DEVA Partisi ekonomi, adalet ve Dışişleri Bakanlığı'nı istiyor. Gelecek Partisi, Adalet ve Dış İşleri Bakanlığı üzerinde yoğunlaşmış, Milli Eğitim Bakanlığı'nda da talebi olduğu söyleniyor. Saadet Partisi, Aile ve Tarım Bakanlığı'nı istiyormuş. Demokrat Parti de Kültür ve Turizm ve Tarım Bakanlığı'yla talebi olmuş. En çok konuşulan bakanlık Şehir ve Çevrecilik Bakanlığı. Bütün partilerin talebinde olan bakanlıklardan bir tanesi."
6'LI MASADA PAZARLIK! AK PARTİ'DEN SERT TEPKİ: ŞAKA GİBİ, TAM BİR KAOS
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, dünkü 6'lı masa toplantısı sonrası dikkat çeken açıklamalar yaptı. Davutoğlu, 6'lı masanın Cumhurbaşkanı adayının liderlerin imzası olmadan hiçbir şey yapamayacağını deklare etti. Davutoğlu, oyunun kurallarını çizdiklerini, Cumhurbaşkanının imza yetkisine eş şekilde 6 liderin imza yetkisi olacağını söyledi. Davutoğlu'na tepki gösteren AK Partili Dağ, "%50+1 ile seçilmiş Cumhurbaşkanımızın meşruiyetini sorgulayanlar, Türkiye'yi yüzde 0,1'in iki dudağı arasına mahkum etmek istiyor." dedi. AK Partili Çelebi ise, "Şaka gibi,tam bir kaos düzeni…" ifadelerini kullandı.
DAVUTOĞLU: LİDERLER CUMHURBAŞKANI KADAR İMZA YETKİSİNE SAHİP OLACAK
Toplantının ardından bu sabah bir canlı yayına katılan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı'nın 6 partinin belirlediği oyun kuralları içinde bir kaptan görevi göreceğini belirtti. Davutoğlu, "Bu konuyu netleştirdik. Kurumsal olarak cumhurbaşkanı ve yardımcılarının bir ortak süreç ile cumhurbaşkanı ve yardımcılarının ağırlıklı olduğu bir yapı olacak. Cumhurbaşkanı içeriden veya dışarıdan olsun genel başkanlar doğrudan karar süreçler içerisinde imza yetkisine sahip olarak bulunacaklar. İster içeriden ister dışarıdan olsun genel başkanlar imza yetkisine sahip olacak. Bu büyük bir teminattır." dedi.
Yüzde 1'in altında oy oranına sahip bir parti Genel Başkanı'nın ülkenin en stratejik kararlarında imza yetkisine sahip olacak olması büyük tartışma yarattı.
AK PARTİLİ ÇELEBİ: TAM BİR KAOS DÜZENİ
Davutoğlu'nun bu açıklaması sonrası AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Çelebi, "Genel başkanlar vekil olup yasama olarak yürütmeye talimat verecek. Cumhurbaşkanı yardımcısı olup Cumhurbaşkanına talimat verecekler. Şaka gibi…Tam bir kaos düzeni…" ifadelerini kullandı.
AK PARTİLİ DAĞ: TÜRKİYE'Yİ 0,1'İN AĞZINA MAHKUM ETMEYE ÇALIŞIYORLAR
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da, Davutoğlu'na sert sözlerle tepki gösterdi. Dağ, "Belli ki 6'lı masanın genel başkanları demokrasiden muaf bir oligarşik yapı hayal ediyor. %50+1 ile seçilmiş Cumhurbaşkanımızın meşruiyetini sorgulayanlar, Türkiye'yi yüzde 0,1'in iki dudağı arasına mahkum etmek istiyor." dedi.
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