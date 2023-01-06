06 Ocak 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Sinan Ateş cinayetinde yeni gelişme! Saldırı öncesi keşif yapan iki şüpheli yakalandı

Sinan Ateş cinayetinde yeni gelişme! Saldırı öncesi keşif yapan iki şüpheli yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.01.2023 Güncelleme Tarihi: 06.01.2023
ABONE OL
Sinan Ateş cinayetinde yeni gelişme! Saldırı öncesi keşif yapan iki şüpheli yakalandı

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş cinayeti soruşturmasında cinayet öncesi keşif yapan dahil 2 şüpheli daha İstanbul'da yakalandı. İşte detaylar...

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA