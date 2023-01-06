06 Ocak 2023, Cuma
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Son dakika! Türkiye ile Ermenistan arasında yeni dönem: Doğrudan hava kargo ticareti başlıyor

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.01.2023
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Son dakika! Türkiye ile Ermenistan arasında yeni dönem: Doğrudan hava kargo ticareti başlıyor

Son dakika haberleri... Türkiye ile Ermenistan arasında, gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda doğrudan hava kargo taşımacılığının önündeki engeller kaldırıldı.

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