03 Ocak 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı verildi

FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı verildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.01.2023 Güncelleme Tarihi: 03.01.2023
ABONE OL
FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı verildi

Son dakika haberine göre FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Jandarma Genel Komutanlığını hedef alan teğmen, askeri öğrenci ve uzman çavuşlardan oluşan toplam 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA