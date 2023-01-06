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İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.01.2023
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İzmir’de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Son dakika haberine göre İzmir'in Bayraklı ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 1'i kadın 3 şüpheli, gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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