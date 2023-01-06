Akşener ile Kılıçdaroğlu otomatik kapılı metroya şaşırdı: Çok güzel Paris’tekiler gibi ha

CHP yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi, AK Parti döneminde temeli atılan ve büyük bir kısmı tamamlanan projeleri sahiplenmeyi sürdürüyor. Son olarak yüzde 70'i tamamlanarak teslim edilen Dudullu-Bostancı Metro Hattı'nın açılışını yapan İBB'nin törenine; Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener ve Ahmet Davutoğlu da katıldı. Tören sonrası metroya binen Akşener, Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu arasında geçen diyalog şaşkına çevirdi. İmamoğlu metronun otomatik kapılarının olduğunu söylerken Akşener de "Çok güzel Paris’tekiler gibi ha." ifadelerini kullandığı duyuldu. Diyalog, sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu.