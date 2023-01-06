Karadeniz gazında sevindiren haber! Bakan Dönmez duyurdu: Tam pik dönemdeyiz karadaki tesisin ilerleme oranı yüzde 90’lara ulaştı

MART AYINDA EVLERDE

Dönmez, burada yaptığı açıklamada, en büyük projelerden Karadeniz doğal gaz sahasında olduklarını belirterek, tesiste Karadeniz'den çıkan gazı işlemek üzere kurulmuş inşaatın devam ettiğini dile getirdi.

En son 2 hafta önce bir grup gazeteciyle buraya geldiklerini hatırlatan Dönmez, TBMM Enerji Komisyonu üyelerini ağırladıklarını belirtti.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Dönmez, şunları kaydetti:

"Sahada, o tarihlerde aşağı yukarı yüzde 80 mertebesinde olan karadaki yapım tesisiyle alakalı ilerleme oranı yüzde 90'lara çıkmış durumda. Deniz tarafında da şu anda 50'ye aşkın gemimizde yapım çalışmaları devam ediyor. Deniz tabanındaki montaj çalışmaları tamamlandı. Orada artık test çalışmalarına başlıyoruz. Artık 100. yılımıza da girdik. Daha önce de söylediğimiz gibi hedefimiz; bir aksilik çıkmadığı takdirde mart sonuna kadar bu projeyi tamamlayıp Karadeniz'in altındaki gazı milletimize sunmak."