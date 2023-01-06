İşte İmamoğlu’nun dilinden düşürmediği Bostancı-Dudullu metrosu gerçeği! Projenin yüzde 30’unu bile 4 yılda bitirebilmişler

"ARADAN 4 YIL GEÇTİ BUGÜN BİTİRİYORLAR"

Açılış töreninde konuşan Bakan Karaismailoğlu, çalışmaları devam eden metro hatları hakkında bilgi verdi. Karaismailoğlu, "İş hayatımıza Gaziosmanpaşa'da başladık. Buraların eski hallerini çok iyi biliyoruz. Hekimbaşı çöplüğünde çöp patlamasıyla onlarca vatandaşımızın maalesef vefat ettiği günlerden bugün günlük tam 3 bin ton çöp yakma kapasitesiyle elektrik enerjisi üreten bir İstanbul var. Şu an hizmet veren metro yatırımlarının hepsi 2019 yılı öncesinde yapıldı. O zaman yapılan planlamalar İstanbul genelinde 1100 kilometre metro ihtiyacı yapılması gerektiğini gösterdi. Maalesef 2019 yerel seçimlerde vatandaşımız başkalarını tercih etti. Bizim derdimiz hizmet. O bırakılan hizmetler olduğu gibi yerinde duruyor. Bugün Bostancı- Dudullu metro hattının açılışını yapacaklar biz 2019 yılında burayı da yüzde 70'lik ilerleme oranıyla devretmiştik. Aradan 4 yıl geçti bugün bitiriyorlar. Buna da şükür diyoruz. İstanbul'da Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin yolunu yapmayan bir yönetimi görünce devralarak hastane yolunu yaptık. Hastaneye yol yapmayı tercih eden bir zihniyet yaşıyor. Şubat ayı itibarıyla Başakşehir-Kayaşehir metrosunu da hizmete alacağız. Mahmutbey-Esenyurt metrosu yüzde 5'lerdeydi. Biraz daha güneyinde Bağcılar-Kirazlı-Halkalı metro hattı da yüzde 5 ilerlemedeydi. Aradan 4 yıl geçti hala yüzde 5 seviyesinde yatırımlar duruyor. Yaparlar yapmazlar ama akıllarını başlarına almaya niyetleri yok. İstanbul'un mahallelerine tam 100 bin araçlık otopark yapılması için planlar yapıldı bugüne kadar bitmesi gerekiyordu bugün bitti buna da şükür. Gecikmiş hizmetin kaybını yaşıyoruz" dedi.