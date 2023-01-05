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Son dakika: HDP'nin hazine yardımına geçici bloke! 8'e 7 oyla HDP'nin banka hesapları donduruldu

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Giriş Tarihi: 05.01.2023 Güncelleme Tarihi: 05.01.2023
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Son dakika: HDP’nin hazine yardımına geçici bloke! 8’e 7 oyla HDP’nin banka hesapları donduruldu

Son dakika haberleri... Anayasa Mahkemesi, Yargıtay Başsavcısı'nın talebini karara bağladı. HDP'nin hazine yardımına geçici bloke. A Haber Muhabiri Murat Sekban, "8'e 7 oy çokluğu ile HDP'nin hazine yardımı aldığı hesapları geçici olarak bloke edildi." şeklinde konuştu.

Anayasa Mahkemesi, Halkların Demokratik Partisinin (HDP) kapatılması istemiyle açılan davada, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının partinin Hazine yardımı bulunan hesaplarına bloke konulması talebini "tedbiren" kabul etti.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, HDP'nin temelli kapatılması istemli davada, "terör örgütü ile organik bağının devam ettiği, Hazine kaynaklarının terör örgütüne aktarıldığı" gerekçesiyle partinin Hazine yardımı bulunan hesaplarına bloke konulmasını istedi.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin'in bu istemini görüştü.

Alınan bilgiye göre, Yüksek Mahkeme, davanın bu aşamasında, partinin Hazine yardımı bulunan hesaplarına bloke konulması talebini kabul ederek HDP'nin hazine yardımı hesabına geçici olarak bloke konulmasına karar verdi.

8'E 7 OY ÇOKLUĞU İLE HESAPLARA BLOKE

A Haber Muhabiri Murat Sekban canlı yayında yaptığı açıklamada, "Bugün 3,5 saat süren toplantı sonrası HDP'nin hesabına yatacak olan hazine yardımına bloke kondu. HDP'nin para yatacak hesapları donduruldu." ifadelerine yer verdi.

Sekban, "8'e 7 oy çokluğu ile HDP'nin hazine yardımı aldığı hesapları geçici olarak bloke edildi." dedi.

Yüksek Mahkeme, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının partinin Hazine yardımı bulunan hesaplarına bloke konulması talebiyle ilgili gerekçelerini partiye gönderme kararı aldı.

Partinin buna ilişkin cevabının ardından Hazine yardımlarına bloke konulmasına ilişkin karar, Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu tarafından tekrar ele alınacak. Heyet, gelecek cevabın ardından kararın kaldırılmasına veya tedbir hükmünün devamına karar verebilecek.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulunun kısa kararının da gün içinde yazılması bekleniyor.

KAPATMA DAVASINDA SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

HDP'nin kapatılması istemli davada ceza yargılaması davası prosedürü işleniyor. HDP'nin iddianameye ve ek delillere karşı savunmalarını sunmasının ardından, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin'in sözlü açıklamasını yapması için 10 Ocak 2023 günü belirlenmişti.

Başsavcı Şahin'in 10 Ocak 2023'teki sözlü açıklaması ve HDP yetkililerinin sözlü savunmasının ardından davaya ilişkin bilgi ve belgeleri toplayacak Anayasa Mahkemesi raportörü, esas hakkındaki raporunu hazırlayacak.

Raporun, Yüksek Mahkeme üyelerine dağıtılması sonrası mahkeme başkanı toplantı için gün belirleyecek, üyeler belirlenen günde bir araya gelerek, kapatma istemini esastan görüşmeye başlayacak.

HDP’nin kapatılması davasında yeni gelişme! HDP'NİN KAPATILMASI DAVASINDA YENİ GELİŞME!
HDP’ye kapatma davasında yeni gelişme! HDP'YE KAPATMA DAVASINDA YENİ GELİŞME!
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