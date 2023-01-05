Bayrampaşa’da İBB’nin ihmali yüzünden halk tedirgin! Köprü bakımsızlık nedeniyle parça parça dökülüyor

"TEHLİKE SAÇIYOR"

Cahit Öztürk köprüde önlem alınması gerektiğini belirterek, "Köprüde çatlaklar ve döküntüler var yapılsa daha iyi olur kafamıza taş düşebilir tehlike oluşturuyor, bunun giderilmesi daha iyi olur yetkililer oralı olmuyor, birinin ölmesi mi gerekiyor" dedi.

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