Bayrampaşa'da İBB'nin ihmali yüzünden halk tedirgin! Köprü bakımsızlık nedeniyle parça parça dökülüyor
Bayrampaşa’da İBB tarafından yapılan köprüden bakımsızlık nedeniyle düşen beton bloklar araç ve vatandaşlar açısından tehlike oluşturuyor. Köprüdeki kolon ve kirişlerden beton parçaları düşerken, vatandaşlar önlem alınmasını istedi.
Bayrampaşa Esenler Caddesi üzerinde bulunan ve İBB tarafından yapılan köprünün üzerinden her gün çok sayıda araç geçiyor. Köprüdeki bakımsızlık yol üzerinde araç ve vatandaşları korkutmaya başladı.
Köprünün eskimesiyle birlikte zaman içinde kolonlardaki beton bloklar düşmeye başladı. Özellikle köprünün altından geçen araç ve yayalar için bu durum tehlike saçıyor. Kolon ve kirişlerin dökülmesi üzerine köprünün etrafı önlem olarak demir çitlerle çevrildi. Köprüde paslı demirlerin ortaya çıktığı görüldü.
"TEHLİKE SAÇIYOR"
Cahit Öztürk köprüde önlem alınması gerektiğini belirterek, "Köprüde çatlaklar ve döküntüler var yapılsa daha iyi olur kafamıza taş düşebilir tehlike oluşturuyor, bunun giderilmesi daha iyi olur yetkililer oralı olmuyor, birinin ölmesi mi gerekiyor" dedi.
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