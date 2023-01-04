Yeniden faaliyete geçti! Popocatepetl Yanardağı’nda son 24 saatte 5 patlama | Bilim insanlarından endişelendiren tahmin
Meksika’da yer alan Popocatepetl Yanardağı’nda son 24 saatte 5 patlama meydana geldi. Bir yılı aşkın bir süredir faaliyetlerinde artış görülen Popocatepetl Yanardağı, Manchester Üniversitesi bilim insanlarına göre önümüzdeki birkaç yıl içinde büyük bir patlama gerçekleşmesi beklenen yanardağlar arasında beşinci sırada yer alıyor.
Meksika'da yer alan Popocatepetl Yanardağı'nda patlamalar devam ediyor. Meksika Ulusal Afet Önleme Merkezi (CENAPRED), yanardağda son 24 saatte 5 patlamanın yaşandığı ve yanardağ ağzından 132 kez gaz ve duman çıkışının kaydedildiğini bildirdi.
Patlamalar sonucunda yanardağ ağzından çıkarak havaya karışan küllerin rüzgarın etkisiyle doğu ve kuzeydoğu yönlerine doğru yayıldığı bildiren CENAPRED, bu yönlerde yer alan Puebla ve Tlaxcala eyaletlerindeki yerleşim birimlerinde yaşayan vatandaşların muhtemel kül yağışı ile yağmurla birlikte oluşabilecek çamur ve moloz akıntılarına karşı önlem almaları tavsiye edildi.
Yetkililer, yanardağdaki patlama faaliyetinin düşük ila orta ölçekte devam etmesinin beklendiğini ifade ederken, her an patlama yaşanma ihtimali bulunduğundan çevreye düşebilecek taş ve çakıllar sebebiyle vatandaşları yanardağ çevresinden uzak durmaları konusunda uyardı.
Avrupa Birliği Dünya Gözlem Programı COPERNICUS ise Popocatepetl Yanardağı'nda 31 Aralık 2022 tarihinde yılın en güçlü patlamalarından birinin yaşandığına dikkat çekerek, yanardağdan çıkan dumanların uzaydan görüldüğü bir uydu fotoğrafı paylaştı.
Popocatepetl Yanardağı'nda geçtiğimiz sene 113 patlama kayıtlara geçmiş, sadece aralık ayında 36 patlama yaşanmıştı. Yanardağda bu yıl şimdiye kadar 6 patlama kaydedildi.
Bir yılı aşkın bir süredir faaliyetlerinde artış görülen Popocatepetl Yanardağı, Manchester Üniversitesi bilim insanlarına göre önümüzdeki birkaç yıl içinde büyük bir patlama gerçekleşmesi beklenen yanardağlar arasında beşinci sırada yer alıyor.
Aztek dili olan Nahuatl'da "Duman çıkaran dağ" anlamına gelen Popocatepetl 5 bin 452 metre yüksekliğiyle Kuzey Amerika'nın ikinci büyük yanardağı konumunda yer alıyor. Kraterinin çapı 900 metre ve derinliği 150 metre olan Popocatepetl'in 16 kilometre kuzeyinde ise ikizi olan Iztaccihuatl Yanardağı bulunuyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Detaylar az önce belli oldu! Orta gelirliye konut kampanyası kredi şartları nedir? TOKİ orta gelirliye konut kredi faizleri, taksitleri nasıl olacak?
- Memura %25 zam müjdesi! 2023 öğretmen, polis, doktor, hemşire, memur maaşları ne kadar oldu? Zamlı maaşlar...
- SGK 4A, 4B, 4C emekli maaşı hesaplama! SSK Bağkur bugün emekli olsam ne kadar emekli maaşı alırım 2023?
- Aile Bakanlığı ZAMLI ödeyecek! 2023 yılı ödemeleri arttı! Başvurana her ay yatacak! e-DEVLET ONLİNE BAŞVURU EKRANI!
- ANKARA TOKİ KURA SONUÇLARI! 2+1,3+1 ŞEREFLİKOÇHİSAR, ÇAMLIDERE, EVREN, BALA...3 Ocak 2023 TOKİ Ankara isim listesi BELLİ OLDU!
- Hac kayıtları ne zaman başlayacak? 2023 Hac kayıt yenileme hangi tarihte yapılacak? Hac kayıtları nereden, nasıl yapılır?
- 3600 ek gösterge ne zaman ödenecek? 3600 ek gösterge kimlere verilecek? Memur ve memur emeklisi EK ZAM alacak mı?
- 2023 asgari ücrete ara zam var mı, ne kadar olacak? Asgari ücrete ikinci zam gelecek mi?
- 15 tatile kaç gün kaldı? Sömestr tatili hangi tarihte başlıyor? Okullar ne zaman kapanacak? MEB 2023 TATİL TAKVİMİ!
- 2023 Öğrenci ulaşım desteği başvurusu nereden, nasıl yapılır? 750 TL ulaşım yardımı başvuru şartları neler? BAŞVURU EKRANI!
- Fenerbahçe Antalyaspor maçı hangi kanalda? Süper Lig 17. hafta Antalyaspor- FB maçı saat kaçta oynanacak? İşte, Fenerbahçe'nin MUHTEMEL 11'İ...
- Akaryakıt Fiyatları Güncel Liste: 2023 Ocak motorin (mazot), LPG ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL? Zam ya da indirim var mı?