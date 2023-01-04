Yeniden faaliyete geçti! Popocatepetl Yanardağı’nda son 24 saatte 5 patlama | Bilim insanlarından endişelendiren tahmin

Popocatepetl Yanardağı'nda geçtiğimiz sene 113 patlama kayıtlara geçmiş, sadece aralık ayında 36 patlama yaşanmıştı. Yanardağda bu yıl şimdiye kadar 6 patlama kaydedildi.

Bir yılı aşkın bir süredir faaliyetlerinde artış görülen Popocatepetl Yanardağı, Manchester Üniversitesi bilim insanlarına göre önümüzdeki birkaç yıl içinde büyük bir patlama gerçekleşmesi beklenen yanardağlar arasında beşinci sırada yer alıyor.

Aztek dili olan Nahuatl'da "Duman çıkaran dağ" anlamına gelen Popocatepetl 5 bin 452 metre yüksekliğiyle Kuzey Amerika'nın ikinci büyük yanardağı konumunda yer alıyor. Kraterinin çapı 900 metre ve derinliği 150 metre olan Popocatepetl'in 16 kilometre kuzeyinde ise ikizi olan Iztaccihuatl Yanardağı bulunuyor.