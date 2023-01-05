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Balıkçıları taciz eden Yunan unsurları Türk Sahil Güvenliği görünce kaçtı! O anlar kamerada

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Giriş Tarihi: 05.01.2023 Güncelleme Tarihi: 05.01.2023
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Balıkçıları taciz eden Yunan unsurları Türk Sahil Güvenliği görünce kaçtı! O anlar kamerada

İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı, Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında, Türk bayraklı balık avlama teknelerini taciz eden Yunanistan Sahil Güvenlik unsurlarının bölgeden uzaklaştırıldığını açıkladı. Konuya ilişkin yayımlanan videoda, Yunan güçlerin uzaklaştırılması esnasında havaya ateş açtığı görüldü. Türk Sahil Güvenliği de Yunanlara yine havaya ateş açılarak misliyle karşılık verdi. O anlar saniye saniye kaydedildi.

Bugün öğle saatlerinde Aydın'a bağlı Didim ilçesinin Tekağaç Burnu açıklarında, Yunanistan Sahil Güvenliği Türk bayraklı balık avlama teknelerini taciz etti.

TÜRK SAHİL GÜVENLİĞİ GÖREN YUNAN TOPUKLADI

Olayın Sahil Güvenlik Komutanlığına intikal etmesi sonrası olay mahalline derhal Türk Sahil Güvenlik Botu sevk edildi.

Türk botunu gören Yunan güçleri, bölgeden apar topar uzaklaştı. Olay yerinden uzaklaştığı sırada havaya ateş açan Yunan tarafına misliyle karşılık verildi.

"MİSLİYLE KARŞILIK VERİLDİ"

Yaşananlara ilişkin İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığından şu açıklama yapıldı:

"05 Ocak 2023 tarihinde saat 12.02'de, Aydın ili Didim ilçesi Tekağaç Burnu açıklarında avcılık faaliyetinde bulunan Türk bayraklı balık avlama teknelerinin bölgeye gelen Yunanistan Sahil Güvenlik unsuru tarafından taciz edildiğinin bildirilmesi üzerine olay mahalline derhal 1 Sahil Güvenlik Botu sevk edilmiştir.

Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından bölgede bulunan Yunanistan Sahil Güvenlik unsuru sürülerek uzaklaştırılmış ve Türk balıkçı teknelerinin avcılık faaliyetlerine devam etmesi sağlanmıştır. Yunan Sahil Güvenlik Botunun bölgeden uzaklaştırılması esnasında havaya ateş açması üzerine Türk Sahil Güvenlik Botu tarafından yine havaya ateş açılarak misliyle karşılık verilmiştir.

Gerçekleşen olaya ilişkin video aşağıdadır.

Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı Türk deniz yetki alanları içerisinde mavi vatan denizlerimizde hak ve menfaatlerimizi koruma görevini 7 gün 24 saat esasına göre yerine getirmeye devam etmektedir."

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