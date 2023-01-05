Balıkçıları taciz eden Yunan unsurları Türk Sahil Güvenliği görünce kaçtı! O anlar kamerada

Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından bölgede bulunan Yunanistan Sahil Güvenlik unsuru sürülerek uzaklaştırılmış ve Türk balıkçı teknelerinin avcılık faaliyetlerine devam etmesi sağlanmıştır. Yunan Sahil Güvenlik Botunun bölgeden uzaklaştırılması esnasında havaya ateş açması üzerine Türk Sahil Güvenlik Botu tarafından yine havaya ateş açılarak misliyle karşılık verilmiştir.

Gerçekleşen olaya ilişkin video aşağıdadır.

Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı Türk deniz yetki alanları içerisinde mavi vatan denizlerimizde hak ve menfaatlerimizi koruma görevini 7 gün 24 saat esasına göre yerine getirmeye devam etmektedir."