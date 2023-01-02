02 Ocak 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Yunanistan'ın zulmü Türk İHA'larına yansıdı: Göçmenleri geri ittiler

Yunanistan'ın zulmü Türk İHA'larına yansıdı: Göçmenleri geri ittiler

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 02.01.2023 18:54
Yunanistan'a ait sahil güvenlik botunun, Ege Denizi'nde düzensiz göçmenleri Türk kara sularına itme anı insansız hava aracı (İHA) ile tespit edildi.
Yunanistan’ın zulmü Türk İHA’larına yansıdı
Yunanistan'ın zulmü Türk İHA'larına yansıdı
Ertuğrul Özkök’ten ’Erdoğan’ itirafı
Ertuğrul Özkök'ten 'Erdoğan' itirafı
Avrupa’nın en uzun çift tüp karayolu
Avrupa’nın en uzun çift tüp karayolu
10 PKK’lı etkisiz hale getirildi
10 PKK'lı etkisiz hale getirildi
AK Parti’de 2023’ün ilk MYK’sı!
AK Parti’de 2023’ün ilk MYK’sı!
Dev projede sona doğru
Dev projede sona doğru
Günlük 100 bin ekmek üretiliyor
Günlük 100 bin ekmek üretiliyor
Çalışmakla geçen bir ömür
Çalışmakla geçen bir ömür
7. yargı paketi hazır
7. yargı paketi hazır
İşte yeni şehir hastanesi
İşte yeni şehir hastanesi
Tarım Cebimde uygulaması tanıtımı!
Tarım Cebimde uygulaması tanıtımı!
Açıklama yapacak! İhracatta rekorların yılı
Açıklama yapacak! İhracatta rekorların yılı
Daha Fazla Video Göster