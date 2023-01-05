Başkan Erdoğan HÜDAPAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu ağırladı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde, HÜDAPAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ile bir araya geldi.
Başkan Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde, HÜDAPAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu kabul etti.
Görüşmenin detayına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
YAPICIOĞLU'NDAN 'İTTİFAK' AÇIKLAMASI: "AN İTİBARIYLA VERİLMİŞ BİR SÖZÜMÜZ YOK"
HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, geçtiğimiz günlerde, Adana'da yaptığı yaptığı açıklamada, mevcut ittifakların içinde yer alıp almayacağı sorusuna yanıt vermişti.
Yapıcıoğlu, "Şartlar el verirse, böyle bir teklif gelirse biz de bir ittifak içerisinde yer alabiliriz. Üçüncü bir ittifakı kendimiz oluşturmak gibi bir arayışımız yok. An itibarıyla biz şu anda HÜDA PAR olarak herhangi bir ittifakla anlaşmaya varmış değiliz. Teklifler var, farklı farklı partilerden, farklı cenahlardan teklifler var. Bu teklifler bir anlaşmaya evrilirse onu da bütün kamuoyuna duyururuz. Gizli kapaklı iş yapmayız. Ama an itibarıyla varılmış bir anlaşmamız, verilmiş bir sözümüz yok" diye konuşmuştu.
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