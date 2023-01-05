05 Ocak 2023, Perşembe
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Yunanistan'a kaçmaya çalışan teröristlere geçit yok

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.01.2023 Güncelleme Tarihi: 05.01.2023
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Yunanistan’a kaçmaya çalışan teröristlere geçit yok

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan FETÖ ve DHKP-C mensubu 2 kişinin yakalandığını açıkladı.

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