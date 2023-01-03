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Yunanistan'ın ölüme ittiği göçmenleri Türkiye kurtardı! Ege'de Yunan zulmü devam ediyor

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Giriş Tarihi: 03.01.2023 Güncelleme Tarihi: 03.01.2023
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Yunanistan’ın ölüme ittiği göçmenleri Türkiye kurtardı! Ege’de Yunan zulmü devam ediyor

Yunanistan'a ait deniz unsurları, botlarla ülkeye giriş yapmaya çalışan düzensiz göçmenlere müdahale ederek ölüme terk etti. Türk kara sularına kasıtlı olarak itilen göçmenler Türk Sahil Güvenliği tarafından kurtarıldı.

Milli Savunma Bakanlığı, Ege Denizi'nde Yunanistan unsurlarının düzensiz göçmenlerin bulunduğu botu, Türk kara sularına ittiğinin İHA ile tespit edildiğini, göçmenlerin Türk Sahil Güvenliği tarafından kurtarıldığını açıkladı.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Ege Denizi'nin Midilli Adası kuzeyinde, 30 Aralık 2022 tarihinde, Yunanistan'a ait sahil güvenlik botu tarafından düzensiz göçmenlerin Türk kara sularına itildiği Deniz Kuvvetlerimize ait İHA ile tespit edildi. Durum ivedilikle Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bildirilerek düzensiz göçmenlerin kurtarılması sağlandı" denildi.

Yunanistan'a ait deniz unsurları, botlarla ülkeye giriş yapmaya çalışan düzensiz göçmenlere müdahale ederek ölüme terk etti. Türk kara sularına kasıtlı olarak itilen göçmenler Türk Sahil Güvenliği tarafından kurtarıldı.

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