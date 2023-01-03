Yunanistan’ın ölüme ittiği göçmenleri Türkiye kurtardı! Ege’de Yunan zulmü devam ediyor

Yunanistan'a ait deniz unsurları, botlarla ülkeye giriş yapmaya çalışan düzensiz göçmenlere müdahale ederek ölüme terk etti. Türk kara sularına kasıtlı olarak itilen göçmenler Türk Sahil Güvenliği tarafından kurtarıldı.

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