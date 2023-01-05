Dışişleri ile Hazine Bakanlıklarından DEAŞ şebekesinin malvarlıklarının dondurulmasına ilişkin açıklama
Dışişleri ile Hazine ve Maliye Bakanlıklarından DEAŞ terör örgütü ile iltisaklı bir şebekenin malvarlıklarının ABD makamları ile eşzamanlı olarak dondurulmasına ilişkin açıklama geldi. Açıklamada, "Türkiye, terörizmin finansmanının önlenmesine yönelik etkin adımlar atmaya ve bu konuda uluslararası ortaklarıyla işbirliği içinde çalışmaya devam edecektir." ifadelerine yer verildi.
"ULUSLARARASI ORTAKLARLA İŞBİRLİĞİ SÜRECEK"
Dışişleri açıklamasında, "DEAŞ terör örgütüne finansman sağladığı tespit edilen 5 gerçek ve 2 tüzel kişinin malvarlıklarının Türkiye ve ABD tarafından eşzamanlı olarak dondurulmasına karar verilmiştir. Kamuoyu, sözkonusu karar hakkında Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılmakta olan bir açıklamayla ayrıca bilgilendirilmektedir. Türkiye, terörizmin finansmanının önlenmesine yönelik etkin adımlar atmaya ve bu konuda uluslararası ortaklarıyla işbirliği içinde çalışmaya devam edecektir." denildi.
HAZİNE BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA
Hazine ve Maliye Bakanlığı, terör örgütlerine finansman sağladığı yönünde makul sebeplerin varlığına istinaden, terör örgütü DEAŞ bağlantılı bazı gerçek ve tüzel kişilerin Türkiye'de bulunan mal varlıklarının dondurulmasına karar verdi.
Bakanlıkça hazırlanan "Mal Varlığının Dondurulması Kararı", Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun" kapsamında "terörün finansmanı" suçu kapsamına giren fiilleri gerçekleştirdikleri hususunda makul sebeplerin varlığına istinaden terör örgütü DEAŞ bağlantılı 5 gerçek ve 2 tüzel kişinin Türkiye'de bulunan mal varlıkları donduruldu.
Mal varlığının dondurulması kararı alınan terör örgütü DEAŞ bağlantılı gerçek kişiler Abdulhameed Salim Ibrahim Alismaeel, Omar Abdulhameed Alesmail, Mohammed Abdulhameed Salim Al-Ismaeel, Ahmed Abdulhameed Salim Al-Ismaeel, Luay Jasim Hammadi Al-Gburi olarak sıralandı.
DEAŞ bağlantılı tüzel kişiler listesinde ise Wadi Alrrafidayn Gıda Yaş Sebze Meyve Bakliyat Otomotiv Tekstil İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile Al Grubi Al Humran Elektrik Malzemeleri Dayanıklı Tüketim Mobilya İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited şirketi yer aldı.
HAZİNE'DEN BİR AÇIKLAMA DAHA
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan, DEAŞ'ın finansmanı ile mücadele kapsamında Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri tarafından eş zamanlı alınan malvarlığı dondurma kararına ilişkin bir açıklama daha yapıldı.
Terörizmin küresel bir tehdit haline gelmesinin, bu tehditle mücadelede uluslararası iş birliğinin önemini daha da ortaya çıkardığı belirtilen açıklamada, büyüyen tehditle başa çıkabilmek için etkin, çabuk ve uluslararası iş birliği halinde küresel yanıtlar verilmesinin zaruri olduğu ifade edildi. Bu gerekliliğin farkında olan Türkiye'nin, tüm terör örgütlerinin finans kaynaklarının kurutulması amacıyla etkin tedbirler aldığı ve uluslararası toplumun bu alandaki çalışmalarına aktif katkılar sunduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Sınır ötesi bir tehdit teşkil eden terörizme karşı uluslararası dayanışma ve müşterek yeteneklerin kullanılmasının bir örneği olarak, Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte yürütülen ortak çalışma ve iş birliği neticesinde, DEAŞ terör örgütünün ülkemizde faaliyette olduğu tespit edilen finans ağına müzahir (yardımcı olan) 5 gerçek ve 2 tüzel kişinin Resmi Gazete'nin mükerrer yayımlanan kararıyla Türkiye'de bulunan malvarlıkları dondurulmuştur."
Açıklamada, Resmi Gazetenin mükerrer sayısında bugün yayımlanan kararla Türkiye'nin, terör ve terörizmin finansmanı ile mücadelede başta Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi Kararlarının uygulanması olmak üzere tüm hukuksal araçları etkin şekilde kullanmaya ve bu alanda diğer ülkelerle iş birliği yapmaya kararlılıkla devam edeceği de vurgulandı.
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