AB’den Kuzey Kore’nin nükleer ve balistik denemelerine destek verenlere yaptırım

Yaptırımların seyahat yasağı, varlık dondurma ve fon sağlama yasağı tedbirlerini içerdiği kaydedilirken, listeye eklenen kişi ve kuruluşların çoğunun hali hazırda ABD ve Güney Kore tarafından uygulanan yaptırımlara tabi olduğu öğrenildi.