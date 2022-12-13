AB'den Kuzey Kore'nin nükleer ve balistik denemelerine destek verenlere yaptırım
Avrupa Birliği, nükleer silah ve balistik füze programı yapan Kuzey Kore'yi destekleyen 8 kişi ve 4 kuruluşa daha yaptırım uygulama kararı aldı. Yaptırımların seyahat yasağı, varlık dondurma ve fon sağlama yasağı tedbirlerini içerdiği kaydedilirken, listeye eklenen kişi ve kuruluşların çoğunun hali hazırda ABD ve Güney Kore tarafından uygulanan yaptırımlara tabi olduğu öğrenildi.
Geçtiğimiz aylarda silah programına yeniden hız kazandıran ve art arda gerçekleştirdiği füze denemeleri ile Kore Yarımadası'nda tansiyonun yükselmesine neden olan Kuzey Kore'ye AB'den ek yaptırım kararı geldi.
AB Resmi Gazetesi'nde yer alan habere göre Pyongyang yönetiminin nükleer silah ve balistik füze programını destekleyen 8 kişi ve 4 kuruluş daha yaptırım listesine eklendi.
Yaptırımların seyahat yasağı, varlık dondurma ve fon sağlama yasağı tedbirlerini içerdiği kaydedilirken, listeye eklenen kişi ve kuruluşların çoğunun hali hazırda ABD ve Güney Kore tarafından uygulanan yaptırımlara tabi olduğu öğrenildi.
LİSTE UZADI
Son kararla birlikte AB'nin Kuzey Kore'nin silah programı nedeniyle bağımsız olarak yaptırım uyguladığı kişilerin sayısı 73'e, kuruluşların sayısı ise 17'ye yükseldi.
Bağımsız yaptırım listesini son olarak geçtiğimiz Nisan ayında güncelleyen AB'nin kendi yaptırımlarından ayrı olarak, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararları doğrultusunda 80 kişi ve 75 kuruluşa da yaptırım uyguladığı biliniyor.
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