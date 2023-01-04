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Konya'da feci kaza! 2 asker şehit oldu

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 04.01.2023 Güncelleme Tarihi: 04.01.2023
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Konya’da feci kaza! 2 asker şehit oldu

Son dakika haberine göre Konya Adana karayolunda askeri kamyonetin yoğun sis nedeniyle TIR' a çarpması sonucu meydana gelen kazada; 1'i astsubay 2 asker şehit oldu, 2 asker ise yaralandı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında, Konya- Adana yolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Askeri araç, yoğun siste meydana gelen kaza nedeniyle duran TIR'a arkadan çarptı.

Kazada ilk belirlemelere göre 1'i astsubay, 1'i er olmak üzere 2 asker şehit oldu, 2 asker de yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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