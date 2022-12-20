Kuzey Kore’den Japonya’ya açık tehdit: Öğrenecekler

Japonya'nın geçtiğimiz günlerde revize ettiği ulusal güvenlik stratejisine Kuzey Kore'den sert tepki geldi. Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Tokyo'nun diğer ülkelere karşı önleyici saldırı yeteneklerini etkin bir şekilde ortaya koyan yeni bir güvenlik stratejisi benimseyerek Kore Yarımadası'nda ve Doğu Asya bölgesinde "ciddi bir güvenlik krizine neden olduğu" iddia edildi.