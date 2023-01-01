Kuzey Kore yeni yıla füze denemesi ile girdi! Bu kez havai fişek yerine füze fırlattılar

Kuzey Kore'nin Japon Denizi istikametine doğru yeni bir kısa menzilli balistik füze fırlattığı bildirildi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları ve uluslararası yaptırımlara rağmen geçtiğimiz yıl 37 füze denemesi gerçekleştiren Kuzey Kore yeni yıla da silah testi ile girdi.

Giriş Tarihi: 01.01.2023 13:48 Güncelleme Tarihi: 01.01.2023 13:51 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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