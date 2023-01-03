CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala’ya sahip çıktı: Haksız yere hapishanede yatıyorlar!

KILIÇDAROĞLU'NUN ÖZGÜR KALSIN DEDİĞİ DEMİRTAŞ'A PKK SAHİP ÇIKTI

Terör örgütü PKK'nın sözde lideri Murat Karayılan, örgüte yakın bir kanala açıklamalarda bulundu. Karayılan, terör örgütü PKK'nın propagandasını yaparken, tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın kendilerinden bir parça olduğunu, Demirtaş'ın da kendisini böyle gördüğünü söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Demirtaş için, "Selahattin Demirtaş haksız yere tutuklu, siyasi bir tutuklu zaten. Bir an önce serbest kalması benim en büyük arzum." demişti.