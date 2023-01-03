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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'ya sahip çıktı: Haksız yere hapishanede yatıyorlar!

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Giriş Tarihi: 03.01.2023 Güncelleme Tarihi: 03.01.2023
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala’ya sahip çıktı: Haksız yere hapishanede yatıyorlar!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmasında, terör örgütü soruşturması kapsamında cezaevinde bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a ve Osman Kavala'ya sahip çıktı. Kemal Kılıçdaroğlu, "Cezaevlerinde haksız yere yatanlar var. Osman Kavala, Selahattin Demirtaş haksız yere yatıyorlar." ifadelerini kullandı. Öte yandan terör örgütü PKK'nın sözde lideri Murat Karayılan, Kılıçdaroğlu'nun "özgür kalsın" dediği Demirtaş için, "Selahattin bizim parçamız" ifadelerini kullanmıştı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu terör örgütü soruşturması kapsamında cezaevinde bulunan HDP'li Selahattin Demirtaş'ın haksız yere hapishanede olduğunu söyledi.

'HAKSIZ YERE YATIYORLAR'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmasında Demirtaş'a ve Osman Kavala'ya destek verirken, "Bu ülkenin hapishanesinde haksız yere yatanlar var. Osman Kavala, Selahattin Demirtaş, Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Hakan Altınay, Mine Özerden, Can Atalay, Tayfun Kahraman, haksız yere yatıyorlar! Adaleti savunmazsanız siyaset yapmanızın mantığı yoktur. Her haksızlığa itirazımızı yapacağız" dedi.

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Terör örgütü PKK'nın sözde lideri Murat Karayılan, örgüte yakın bir kanala açıklamalarda bulundu. Karayılan, terör örgütü PKK'nın propagandasını yaparken, tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın kendilerinden bir parça olduğunu, Demirtaş'ın da kendisini böyle gördüğünü söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Demirtaş için, "Selahattin Demirtaş haksız yere tutuklu, siyasi bir tutuklu zaten. Bir an önce serbest kalması benim en büyük arzum." demişti.

TERÖR ELEBAŞI KARAYILAN: SELAHATTİN DEMİRTAŞ BİZİM MÜCADELEMİZİN BİR PARÇASI
Terör elebaşı Karayılan, Selahattin Demirtaş ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bazı konularda fikir ayrılığı olabilir fakat hiçbir çelişki söz konusu değildir. Selahattin Demirtaş da bu mücadelenin bir eseridir, bir parçasıdır. Kaldı ki o da kendisini böyle görüyor. Yani bu camia çok geniştir; çok görüşlülük olabilir ama özgürlük ve demokrasi davası için birlik de hep olacaktır." dedi.

KILIÇDAROĞLU: DEMİRTAŞ SERBEST BIRAKILMALI
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 6'lı masanın dışında HDP ile de birlikte bir süreç yürütüyor. Kılıçdaroğlu, HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması gerektiğini belirtiyor.

Kılıçdaroğlu'nun sık sık yaptığı açıklamalardan biri şöyle:
Selahattin Demirtaş haksız yere tutuklu, siyasi bir tutuklu zaten. Bir an önce serbest kalması benim en büyük arzum. Demirtaş içeride olmasına rağmen inandığı yoldan dönmeyen, kararlılıkla demokrasiyi savunan, parlamentonun etkin bir kurum olmasını dile getirdiği görüşleri var. Bu görüşler gayet önemli.

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